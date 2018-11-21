CHP, Saadet Partisi'nden randevu talep edecek!

CHP, İYİ Parti'nin ardından Saadet Partisi ile de ittifak görüşmesi yapmaya hazırlanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı devam ettiği sırada gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı "Önümüzdeki günlerde Saadet Partisi'nden randevu isteyeceğiz" dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'dan da "Kapımız herkese açık" açıklaması gelmişti.

