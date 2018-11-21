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CHP, Saadet Partisi'nden randevu talep edecek!

SEÇİM HABERLERİ  | 21.11.2018 14:40 | Son Güncelleme

Mart 2019 yerel seçimleri yaklaştıkça ittifak görüşmelerine ilişkin açıklamalarda art arda geliyor. Son dakika habere göre, CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Saadet Partisi'nden randevu talep edileceğini açıkladı.

CHP, İYİ Parti'nin ardından Saadet Partisi ile de ittifak görüşmesi yapmaya hazırlanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı devam ettiği sırada gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı "Önümüzdeki günlerde Saadet Partisi'nden randevu isteyeceğiz" dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'dan da "Kapımız herkese açık" açıklaması gelmişti.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
bir milli görüşçü olarak akp ile ittifak yerine chp ile ittifağı tercih ederim
@erti_13 zaten yaptığınız o milli görüşün ne olduğunu sorsak iki kelimeyle özetleyemessin
@erti_13 dogru bu güne kadar bana diyorlardı ya yobazlar karaböcekler hayır siz ne derseniz deyin yengem milli görüşlü . konuşuyoruz kesinlikle biz bunlara oy vermem ben biliyorum yıllarca ünüversitelerin kapılarında bekledigimi ikna odalarında bekletildigimizi kesinlik oy yok ne zaman oy var çıkıp c h p biz yanlış yaptık deyip bunca magdur edilmişten özür dilemeden oy yok diye yemin ediyor hiç bir inançlı milli görüşlü size oy vermez
Türkiye Cumhuriyet tarihinin en meymenetsiz, en beceriksiz muhalefeti ne yapsa başarılı olamaz. karşısındaki güç tüm ezberleri bozan, alışılmışın dışında şeytana külahını ters giydirecek meziyette. sandıktaki oy ile ekranda ki oyu tahmin etmekse imkansız.
emeklilikte yaşa takılanlar akp.yi zora sokuyor..uyanın artık..
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