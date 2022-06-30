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CHP Sinop il yönetiminde toplu istifa! Yeni başkan atandı

30.06.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sinop il yönetiminde bulunan 31 üyeden 16’sı toplu şekilde istifa etti. CHP Tüzüğü gereği Sinop İl Yönetim Kurulu düşerek Genel Merkez tarafından eski il başkanı Kadir Yavuz, geçici başkan olarak atandı.

CHP Sinop il yönetiminde toplu istifa! Yeni başkan atandı

CHP Sinop il teşkilatında 31 üyeden 16’sı toplu şekilde il başkanlığına istifasını verdi. Yarıdan fazlasının istifa etmesiyle CHP Sinop İl Yönetim Kurulu, CHP Tüzüğü gereği düştü. CHP Merkez Yürütme Kurulu, tarafından 7 kişilik Geçici Kurul atanmasına karar verilmiş, 15 ila 45 gün içerisinde zorunlu Olağanüstü İl Kongresi toplanmak üzere verilen karar CHP Sinop İl Başkanlığı’na resmi olarak ulaştı.

“SİNOP İL YÖNETİM KURULU DÜŞMÜŞTÜR”

İstifalar sonrası düşen eski CHP Sinop İl Başkanı Av. İnan Savaş Yüksel, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yüksel, “16 il yönetim kurulu üyesi 24 Haziran Cuma günü bizzat il başkanlığımıza istifa dilekçelerini vermişler, yarıdan bir kişi fazlası istifa ettiği için CHP Tüzüğü gereği, Sinop İl Yönetim Kurulu düşmüştür. 27 Haziran Pazartesi günü CHP Merkez Yürütme Kurulu tarafından, yeni İl Başkanını ve İl Yönetim Kurulunu seçecek ve en az 15 en çok 45 gün içerisinde gerçekleştirilmek zorunda olan Olağanüstü İl Kongresini toplamak üzere 7 kişilik Geçici Kurul atanmasına karar verilmiş, bu karar il başkanlığımıza ulaşmıştır” ifadelerini kullandı. En kısa sürede basın açıklaması yaparak kamuoyunu aydınlatacağını da sözlerine ekledi.

ESKİ İL BAŞKANI ATANDI

CHP Genel Merkez tarafından 7 kişilik geçici kurulun başkanı olarak eski Sinop il başkanlarından Kadir Yavuz atandı. Yönetimde ise Mustafa Acun, Aysun Özsönmez, Canan Atabek, Kurtuluş Şahin, Güngör Akkoca ve Ozan Sarısoy yer alıyor. Yönetim partiyi 45 gün içerisinde olağanüstü kongreye götürecek.

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