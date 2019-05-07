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CHP sözcüsü Faik Öztrak: Bu kararla sandığa darbe yapılmıştır

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.05.2019 00:35 | Son Güncelleme

YSK'nın İstanbul'da seçim yenileme kararı sonrası CHP sözcüsü Faik Öztrak açıklamalarda bulundu. Öztrak açıklamasında, "31 Mart'ta sandıktan çıkan irade dün masa başında gasp edildi. Bir hukuk cinayeti işlendi. Bu kararla sandığa darbe yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

CHP sözcüsü Faik Öztrak: Bu kararla sandığa darbe yapılmıştır

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamalarından satır başları;

31 Mart'ta sandıktan çıkan irade dün masa başında gasp edildi. Bir hukuk cinayeti işlendi. Bu kararla sandığa darbe yapılmıştır.

YSK bugünkü kararıyla 16 Nisan'dakki içtihadını görmezden gelmiş ve seçmen iradesinin hiçe saymıştır.

YSK iktidarın baskı ve tehdidine karşı duramamıştır.

Siyaset, ekonomi ve ülke güvenliği çok daha derin bir belirsizliğe sürüklenmiştir.

Tarih, millet ve hukuk öününde bunun hesabını vereceklerdir. Ramazanın ilk iftarını kul hakkı yiyerek yapmış olmanın utancını ömür boyu taşıyacaklardır.

Millet iradesine darbe yapanlara izin vermeyeceğiz.

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