CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan dikkat çeken yerel seçim açıklaması: 'Tarih yazacağız'

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. MYK toplantısı devam ederken açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Hükümetin artan hayat pahalılığıyla mücadeleyi bir başka bahara ertelemesini, çift haneli enflasyonun önümüzdeki yıllarda da süreceği yönündeki açıklamalarını ve bunun sürdürülebilir olup olmadığını ele aldık." diye konuştu.

"FATURA HER ZAMAN DAR VE SABİT GELİRLİ YURTTAŞLARIMIZA ÇIKIYOR"

Öztrak, toplantıda kamu çalışanları ve emeklilerinin toplu sözleşme görüşmeleri, artan kiralar ve fiyat artışları, ücretlerin de gündeme alındığını ifade etti.

Toplantıda yaklaşan yerel seçimler için yapılacak hazırlıklar ile parti içindeki kongre süreçlerinin de değerlendirildiğini aktaran Öztrak, şunları kaydetti:

"Bugün ülkemizde yaklaşan fırtınalara karşı zamanında önlem almayan, bırakın önlem almayı, rüzgara karşı tüküren, 'vatandaşım' değil 'yandaşım' diyen bir hükümet işbaşında. Bu yüzden de dünyada yağmur yağıyor, bizde sel oluyor, dünyada güneş çıkıyor, bizde çöl oluyor. Fatura her zaman dar ve sabit gelirli yurttaşlarımıza çıkıyor. Bunlar vatandaşımıza aşağı mahallede talkını veriyor, kendileri yukarı mahallede yandaşlarıyla birlikte salkımı yutuyor.

Bundan 12 yıl önce hükümet, bölgenin barış yanlısı güvenilir ülkesi olmak yerine Emevi Camii'nde namaz kılma hevesiyle Suriye'deki iç savaşta taraf oldu. Yaptıkları hatanın bedelini ülkenin sırtına binen milyonlarca sığınmacı milletin sırtına binen on milyarlarca dolarlık faturayla ödedik. Bundan 10 yıl önce Amerikan Merkez Bankası dolar basmayı yavaşlatacağını açıkladı. Hükümet bunu öngöremedi. Ekonomiyi tahkim etmedi. Türkiye ekonomisi derin bir türbülansa girdi. En kırılgan ekonomiler listesinde ilk beşe yerleşti. Millet bunun faturasını işsizlik ve hayat pahalılığı olarak ödedi."

"ELİMİZDE REKORLAR KIRAN ENFLASYON KALDI"

İki yıl önce Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığını, dünyada gıda fiyatlarının sıçradığını ve ardından yüzde 22 oranında düştüğünü ifade eden Öztrak, "Bizde ise aynı dönemde yüzde 94 arttı. Hükümet tarımda yıllardır 'üretimi bırak, ithalata bak' stratejisi izledi. Bundan 1 yıl önce 2022'nin Haziran ayında dünyada petrolün varili 100 dolara yükseldi. Şu an ise 86 dolara kadar düştü. Dünyada ham petrol fiyatı son bir yılda yüzde 13 geriledi. Bizde ise mazotun pompa fiyatı seçimden sonraki 3 ayda yüzde 106 arttı." açıklamasında bulundu.

Hükümetin ekonomi politikasını eleştiren Öztrak, enflasyona ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

" 'Dolar alan yaya kalır' dediler, almayan yaya kaldı. 'Dış ticaret açığı kapanacak' dediler, açık katlandı. 'Cari açık düşecek' dediler, rekor kırdı. Erdoğan daha geçtiğimiz hafta, 'Asla ödün vermediğimiz iki husus vardır. Bunlardan biri istihdamdır, diğeri büyümedir.' dedi. Ertesinde TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı. Gerçek işsiz sayısı bir ayda 660 bin kişi arttı, 9 milyonun üzerine çıktı. Ülkemizdeki işsiz sayısı yeryüzündeki 100 ülkenin nüfusunu aştı.

Çaresizlik içinde bir zamanlar hain ilan ettikleri, katil dedikleri, küfür ettikleri Körfez krallarının, prenslerinin, emirlerinin, şeyhlerinin eteklerine sarıldılar, önlerinde el pençe divan durdular. Bir zamanlar darbeci dedikleri Arap liderleriyle sarmaş dolaş oldular. Elde kalan kamu şirketlerini, Belçika'nın yüz ölçümünden büyük topraklarımızı, onlara satmayı önerdiler, onlar da kanmadılar. Dışarıdan bulamayınca faturayı millete kestiler. KDV'yi, ÖTV'yi, harçları ve diğer vergileri artırdılar. Yetmedi bir aldıkları MTV'yi bir daha almaya kalktılar. Anayasayı hiçe saydılar. Seçime kadar tuttukları dövizi saldılar. Paramızı pul ettiler."

EMEKLİ AYLIKLARI: "EKİM'DE ÇALIŞMAYA BAŞLARLARSA SONUÇ NE ZAMAN ÇIKAR, ONU ALLAH BİLİR"

Emekli aylıklarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Öztrak, şöyle devam etti:

"Emekli aylıklarında kademeli artış' dediler. Şimdi hiç oralı değiller. Erdoğan, seyyanen diyerek, kök aylık diyerek milyonlarca emekliye yüzde 25 artışı bile vermedi. Şimdi yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ekimde çalışmaya başlayacaklarını söylüyor. Ekim'de çalışmaya başlarlarsa sonuç ne zaman çıkar, onu Allah bilir."

Hükümet bugün de önümüzdeki iki yıl için memur ve emeklisine zam teklifini sundu. Merkez Bankası Başkanı 2024 enflasyonunu daha yeni yüzde 33'e güncelledi ama Hükümet memura ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9 teklif etti."

Buğday ve fındık üreticilerinin beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Öztrak, "Destek almadan elektrik faturasını ödeyemeyen hane sayısı 2022 yılında 3 milyon 691 bine ulaşmış. Bu yılın ilk yarısında 4 milyon 140 bini aşmış. Bunlar Cumhuriyetin ikinci yüzyılının inşasına büyük bir ekonomik soykırımla, milleti yoksulluğa mahkum ederek başlıyorlar." dedi.

YEREL SEÇİMLER: 'TARİH YAZACAĞIZ'

Partilerinin yenilenme sürecinin ilerlediğini, ilçe kongrelerinin yapıldığını anlatan Öztrak, "İl kongrelerimizin ardından da kurultayımızı yapacağız. Kurultayımızı yapacak ve yenilenmenin heyecanıyla yeni kadrolarla bugün başarıyla yönettiğimiz kentlerimize yerel seçimde yenilerini ekleyeceğiz. Sahada olacağız. Sokak sokak vatandaşlarımızla bir arada olacağız. En ücra köye kadar gideceğiz. Çalınmadık kapı koymayacağız. Sosyal demokrat belediyecilikle milletimize nasıl hizmetler götürdüğümüzü ve götüreceğimizi anlatacağız. 25 milyon oyu, 30 milyona, 35 milyona çıkartacağız."

Mayıs Genel Seçimleri ile başlayan seçim sürecinin yerel yönetim seçimleriyle biteceğini belirten Öztrak, "Milletimiz mayıs seçimlerinde ilk vizeyi verdi. Son icazeti ise bu seçimle verecek. İlk seçimin sonucunu ve faturasını hep birlikte yaşayarak gördük. Yerel seçimden sonra milletimizin daha beterini yaşamaması için var gücümüzle sahada olacağız. Mahalli idare seçimlerinde tarih yazacağız. Bu gidişe 'dur' diyeceğiz." şeklinde konuştu.

"TAMAMEN GERÇEK DIŞI"

CHP Sözcüsü Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "CHP'den, TİP'e 30 milyon Türk lirası verildiğini iddialarını nasıl değerlendiriyorsunuz? sorusu üzerine Öztrak, "Bu konuyla ilgili olarak herhalde ilgili parti açıklamayı yaptı ve ayrıca dava açacağını söyledi. Tamamen gerçek dışı. Bunun dışında söyleyeceğimiz hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

MHP'NİN İTTİFAK ÇIKIŞI

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İYİ Parti'ye ittifak davetinde bulundu. İYİ Parti ise daveti geri çevirdi. Siz bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz. Yerel seçimde yeni ittifaklar olabilir mi?" sorusuna Öztrak, şu yanıtı verdi:

"Bizim dışımızdaki iki parti arasındaki diyalogla ilgili konuşmak bize düşmez. Yerel seçimde ittifak konusuna gelince bu konuyu kamuoyunda tartışmak için daha vakit olduğunu düşünüyoruz."

Kaynak: AA

