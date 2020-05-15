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CHP Sözcüsü Öztrak'tan Gelecek ve Deva Partisi açıklaması: Meclis'e girmeleri engellenmeye çalışılıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.05.2020 17:08 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi. Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Gelecek ve Deva partilerinin Meclis'teki temsiline yönelik açıklamalarının anımsatılması üzerine bazı partilerin Meclis'e girmelerinin engellenmeye çalışıldığını, darbe hukukundan medet umulduğunu söyledi.

CHP Sözcüsü Öztrak'tan Gelecek ve Deva Partisi açıklaması: Meclis'e girmeleri engellenmeye çalışılıyor

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Hain terör örgütünün Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırdığını belirten Öztrak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Lanetledikleri terörün insanlık suçu olduğunu ifade eden Öztrak, İzmir'in işgali sırasında Yunan askerlerine ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin'i ve tüm şehitleri andı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme sürecinin yönetiminde yaşanacak aksamanın ve ihmalin mücadeledeki tüm kazanımlara zarar vereceğine işaret eden Öztrak, Bilim Kurulunun önerileri dikkate alınarak sağlam adımlarla normalleşmeye gidilmesi gerektiğini dile getirdi. Öztrak, "Türkiye, salgından çıkış sürecine iyi başlayamadı. Saray hükümeti, salgında ikinci bir dalgaya neden olmamak için, sorumlu bir strateji izlemekte zorlanıyor. Bilimsel gerçeklere riayet ve karar sürecinde saydamlık maalesef yok. Salgından çıkış sürecinde bir başıbozukluk, bir özensizlik dikkati çekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın etrafında Türkiye'nin en iyi profesörlerinden, doçentlerinden oluşan Bilim Kurulu bulunduğunu söyleyen Öztrak, buna karşın, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun, alışveriş merkezlerinin açılıp açılmayacağına, futbol maçlarının yapılıp yapılmayacağına, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkılıp çıkılmayacağına karar veremediğini öne sürdü.

"Bilim Kurulunu neden kurdunuz? Sizlerin 'reis' dediği sarayın kibirli kişisinin tercihleri bilimsel gerçeklerin önüne geçtiğinde bunu gizlemek için mi kurdunuz?" ifadesini kullanan Öztrak, şöyle devam etti:

"Reis takada olur. Bu ülke ise koskoca bir transatlantik. Böyle devasa bir transatlantiği ancak iyi eğitimli bir kaptan, o da tek başına değil ekibiyle birlikte yüzdürebilir. Transatlantiği taka reisine emanet ederseniz gemiyi er geç karaya oturtacaktır."

"SORUMLU STRATEJİ İÇİN HALEN VAKİT VAR"

Öztrak, alışveriş merkezlerindeki kalabalıkların, kuyrukların kaygı verdiğini vurgulayarak Bakan Koca'nın da Twitter'dan bu durumdan şikayet ettiğini aktardı. Faik Öztrak, "Sayın Bakan, siz şikayet makamı değilsiniz. Kimi kime şikayet ediyorsunuz. İktidarda Cumhuriyet Halk Partisi yok, iktidarda siz varsınız. Varsa bir şikayetiniz, toplarsınız Bilim Kurulunu, karar çıkarırsınız." ifadesini kullandı.

Şikayet ederek sorumluluğu topluma, millete yıkarak süreç yönetilemeyeceğinin altını çizen Öztrak, sorumlu strateji izlemek için halen vakit olduğunu bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı eleştiren Öztrak, uçak biletindeki KDV indiriminin, konutta borçlanma limitlerinin artırılmasının tedbir paketi olarak pazarlandığını belirtti. Vatandaşın durumunun görülmediğini, feryadının duyulmadığını anlatan Öztrak, Bakan Albayrak'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamındaki açıklamalarını hatırlattı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, işsize, işçiye, esnafa, sanayiciye, çiftçiye salgın sürecinde kol kanat gerilmediğini dile getirdi. Dolar kurundaki durumun, çeyrek altının, sarımsağın, patatesin, soğanın fiyatındaki artışı gören vatandaşın, "Damat Berat, halimiz berbat" dediğini söyleyen Öztrak, geçen ay 45 milyar lira bütçe açığı verildiğini kaydetti.

İşsiz sayısında da rekor kırıldığına işaret eden Öztrak, martta sanayi üretiminin ise önceki aya göre yüzde 7 daraldığını bildirdi. Faik Öztrak, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı verilerinin tutarlı, güven verecek, bütüncül programa ihtiyaç duyulduğunu gözler önüne serdiğini vurguladı.

"MİLLET, SALGINDA BİR BAŞINA KALDI"

Haftalardır hükümeti uyardıklarını ifade eden Öztrak, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Ciddi bir ekonomik programa ihtiyaç olduğunu ifade ediyoruz. Bu krizin ilk gününden itibaren yapıcı olmaya, hükümete yol göstermeye çalışıyoruz, çalışacağız. Hükümetin başı, mahallenin kabadayısı gibi davranıyor. Milletin derdine derman olamadığının üstünü örtmek için CHP'yle ve onun belediye başkanlarıyla uğraşıyor. Millet, salgında bir başına kaldı. Biz belediyelerimizle milletimizin derdine derman olalım diye koşturuyoruz. Fakat sarayın yandaştan vatandaşı görecek gözü yok."

Hükümetin CHP'li belediyelere engel çıkarttığını savunan Öztrak, milletin fakirler için yaptığı bağışlara el konulduğunu söyledi.

"GENEL BAŞKANIMIZ KRİZDEN ÇIKIŞIN YOL HARİTASINI AÇIKLAYACAK"

Öztrak, "Sayın Genel Başkanımız pazartesi günü, krizden çıkışın yol haritasına dair önemli açıklamalarda bulunacaktır." bilgisini paylaştı.

Bazı HDP'li belediye başkanlarının görevden alındığının hatırlatılması üzerine Öztrak, seçimle gelenin seçimle gitmesi gerektiğini belirtti. Suçlar mahkeme kararıyla tespit edilmeden görevden alınmanın doğru olmadığını aktaran Öztrak, görevden alınanların yerine ara seçimle belediye başkanı seçilmesi gerektiğini bildirdi.

Görevden uzaklaştırılan CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'la ilgili sorunun ardından Öztrak, Salman hakkında herhangi bir suçlamanın mahkemelere iletilmediğini anlattı.

Belediyede olan usulsüzlüğü, yolsuzluğu Salman'ın ihbar ettiğini dile getiren Öztrak, Belediye Meclisinde yapılan seçimle Salman'ın yerine AK Parti'li bir üyenin seçildiğini anımsatarak Belediye Meclisinde AK Parti'nin çoğunlukta olduğu durumlarda seçim yapıldığını, onun haricinde görevlendirmeye gidildiğini belirtti.

"CHP, HER AN GENEL SEÇİM OLACAKMIŞ GİBİ HAZIR"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Meclis'in çalışmalarına ara vermesi kararının TBMM Başkanın yetkisinde olmadığı, Genel Kurulda milletvekillerince kararlaştırıldığını belirttiğinin aktarılması üzerine Öztrak, şunları kaydetti:

"Meclis'in ne zaman toplanıp, ne zaman dağılacağı Meclis Başkanının iradesine tabi değildir. Sarayın iradesiyle belirleniyor. Sarayın Meclis'teki milletvekilleri grubuna talimat vermesiyle Meclis toplanıyor ya da dağılıyor. Meclis Başkanının o makama oturması da kendi iradesine tabi değil. Saray görevlendiriyor, oturuyor. Milletvekilleri de sarayın görevlendirdiği kişiye sarayın talimatıyla meclis başkanı seçiyor. Bütün dünyada meclisler bu kriz ortamında milletin derdine deva olmak için açıkken, Türkiye'de Meclis'in kapalı olması kabul edilebilir bir husus değildir."

GELECEK VE DEVA PARTİSİ AÇIKLAMASI: BAZI PARTİLERİN MECLİS'E GİRMELERİ ENGELLENMEYE ÇALIŞILIYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Gelecek ve Deva partilerinin Meclis'teki temsiline yönelik açıklamalarının anımsatılması üzerine Öztrak, bugün 12 Eylül darbe rejiminde olduğu gibi bazı partilerin Meclis'e girmelerinin engellenmeye çalışıldığını, darbe hukukundan medet umulduğunu söyledi.

CHP olarak demokrasiden, milli iradenin eksiksiz şekilde TBMM'ye ve tüm karar alma süreçlerine yansımasından yana olduklarını dile getiren Öztrak, demokrasiden yana partilerin Meclis'e girebilmeleri için gereken yardımda bulunabileceklerini kaydetti.

Parti içinde erken seçim ihtimallerinin değerlendirilip değerlendirilmediğinin sorulması üzerine Öztrak, CHP'nin her an genel seçim olacakmış gibi hazır olduğunu, partilerinin seçim beyannamelerinin de hazır olduğunu bildirdi.

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