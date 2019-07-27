MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP Genel Başkanı'nın 'Bize mi saldıracaklar' diyerek aklamaya çalıştığı YPG, 22 Temmuz 2019 gecesi sınır ilçemiz Ceylanpınar'a bir kez daha roket atmış, 2'si çocuk olmak üzere 6 kişinin yaralanmasına yol açmıştır. CHP tehlikenin hala farkında değildir. CHP, HDP, İP aynı anda zillete düşmüşler, zihnen, fikren, siyaseten iflas etmişlerdir." dedi. Bahçeli, Amasya Belediyesi önündeki mitingde yaptığı konuşmada, şehzadeler şehrinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Amasya'nın, Türkiye'nin göz nuru, maziye açılan gönül kapısı olduğunu belirten Bahçeli, "İftiharla söylemek isterim ki 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde tarihi bir duruş gösterdiniz.

Emaneti ehline teslim ettiniz.

Milliyetçi Hareket Partisine muazzam bir destek verdiniz.

Üç hilali yükseltip huzuru ve umudu seçtiniz.

Milli birlik ve kardeşliğin mesajını sahiplendiniz. Hepinizle övünüyorum, hepinizle gurur duyuyorum." ifadesini kullandı. - "Güney sınırlarımız boyunca fitne ekip zehir biçmek için çalışıyorlar"

Terörle mücadeleye işaret eden Bahçeli, terör örgütlerinin hunhar eylemlerinin sonuç vermeyeceğini, sahnelenen küresel oyunların amacına ulaşamayacağını vurguladı. Devlet Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti: "Yazılan bölgesel senaryolar yırtılıp atılacaktır. Kurgulanan ekonomik komplolar, planlanan veya tedavüle sokulan yaptırım tehditleri gene milletin azim ve kararıyla tesirsiz hale getirilecek, hiçbir baskı Türkiye'ye sökmeyecek, işlemeyecektir.

Türkiye'nin sesi gür ve güçlü şekilde çıktıkça bundan ürken ve rahatsız olan ülkeler menfur arayış içine giriyorlar. Zalimler, hainler, iş birlikçiler dün olduğu gibi yine boş durmuyorlar. Muhasım odaklar egemenlik haklarımıza ve bağımsızlığımıza leke sürmek için kuyruğa giriyorlar. Güney sınırlarımız boyunca fitne ekip zehir biçmek için çalışıyorlar." ABD'nin tavrını "tutarsız, çelişkili ve güvenilmez" olarak niteleyen Bahçeli, ABD'nin bu tavrı nedeniyle PKK/YPG terör örgütünün, Türkiye'nin sınırlarının dibinde yuvalandığının altını çizdi. - "CHP, HDP, İP aynı anda zillete düşmüşler"

Muhalefeti eleştiren Bahçeli, şunları dile getirdi: "CHP Genel Başkanı'nın 'Bize mi saldıracaklar' diyerek aklamaya çalıştığı YPG, 22 Temmuz 2019 gecesi sınır ilçemiz Ceylanpınar'a bir kez daha roket atmış, 2'si çocuk olmak üzere 6 kişinin yaralanmasına yol açmıştır.

CHP tehlikenin hala farkında değildir.

CHP, HDP, İP aynı anda zillete düşmüşler, zihnen, fikren, siyaseten iflas etmişlerdir. Özellikle CHP Genel Başkanı'nın, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde dün yapılan CHP'li Belediye Başkanları Çalıştayı'nda yapmış olduğu konuşma amaçsız siyasetin çarpık bir numunesidir. Konuşmasının tek bir yerinde Türkiye'nin terör sorunundan bahsetmemiş, tek bir satırında karşı karşıya olduğumuz ağır tehditlerle ilgili görüş paylaşmamıştır.

Bu durum CHP adına ayıptır, utanç vericidir." - "Terörle mücadelenin artan maliyetlerini hiç hesap ettiniz mi ?" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun izlediği politikanın, bu partiye oy veren vatandaşlara büyük bir haksızlık olduğunu ifade eden Bahçeli, "CHP Genel Başkanı'na Amasya'dan açık açık soruyorum. Terörle mücadele hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi plan, hazırlık ve önerilere sahipsiniz?

22 Temmuz 2015'ten bu tarafa kaç şehit verdiğimizden haberiniz var mı?

Sarımsağın yüzde 89, salçanın yüzde 90, çocuk bezinin yüzde 40 zamlandığını söylüyorsanız da terörle mücadelenin artan maliyetlerini, bombaya, mermiye, askeri operasyonlara harcanan paraları hiç duydunuz, hiç hesap ettiniz mi?

Sayın Kılıçdaroğlu, kuldan utanmıyorsanız, bari Allah'tan korkun." diye konuştu.