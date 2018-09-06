CHP'den asker, polis ve zabıtalar için teklif

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, asker, polis ve zabıtaların dini bayramlardaki çalışma sürelerinin yıllık izinlerine eklenmesi için kanun teklifi verdi.

Öztunç, TBMM Başkanlığına sunduğu Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik yapan kanun teklifi hakkında, parlamentoda basın toplantısı düzenledi.

Bayramlarda devlet memurlarına idari izin verildiğine, 4 günlük bayram tatilinin 9 güne çıkabildiğine değinen Öztunç, bütün devlet memurları izin yaparken asker, polis, zabıtanın çalıştığını bildirdi.

Öztunç, güvenlik ve insan sağlığı açılarından bu grubun izin yapmamasının anlayışla karşılanabileceğini ancak ortada bir haksızlık olduğunu vurgulayarak, dini bayramlarda güvenlik ve denetim hizmetlerinin aksamaması için mesai ücreti almadan görev yapan asker, polis ve zabıtaların bayram tatili boyunca çalıştıkları sürelerin yıllık izinlerine eklenmesiyle bu haksızlığın giderilebileceğini kaydetti.

Kahramanmaraş'ta yaşananlara ilişkin, "AKEDAŞ zulmü" ifadesini kullanan Öztunç, elektrik dağıtım firması AKEDAŞ'ın, ucuz tarifeye geçileceği gerekçesiyle sözleşme yenilediğini, yenilerken vatandaşlardan ciddi miktarda para istediğini, her haneye 300- 400 lira ek yük çıkarıldığını belirtti.