HABER

CHP'den asker, polis ve zabıtalar için teklif

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.09.2018 12:33 | Son Güncelleme

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, asker, polis ve zabıtaların dini bayramlardaki çalışma sürelerinin yıllık izinlerine eklenmesi için kanun teklifi verdi

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, asker, polis ve zabıtaların dini bayramlardaki çalışma sürelerinin yıllık izinlerine eklenmesi için kanun teklifi verdi.

Öztunç, TBMM Başkanlığına sunduğu Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik yapan kanun teklifi hakkında, parlamentoda basın toplantısı düzenledi.

Bayramlarda devlet memurlarına idari izin verildiğine, 4 günlük bayram tatilinin 9 güne çıkabildiğine değinen Öztunç, bütün devlet memurları izin yaparken asker, polis, zabıtanın çalıştığını bildirdi.

Öztunç, güvenlik ve insan sağlığı açılarından bu grubun izin yapmamasının anlayışla karşılanabileceğini ancak ortada bir haksızlık olduğunu vurgulayarak, dini bayramlarda güvenlik ve denetim hizmetlerinin aksamaması için mesai ücreti almadan görev yapan asker, polis ve zabıtaların bayram tatili boyunca çalıştıkları sürelerin yıllık izinlerine eklenmesiyle bu haksızlığın giderilebileceğini kaydetti.

Kahramanmaraş'ta yaşananlara ilişkin, "AKEDAŞ zulmü" ifadesini kullanan Öztunç, elektrik dağıtım firması AKEDAŞ'ın, ucuz tarifeye geçileceği gerekçesiyle sözleşme yenilediğini, yenilerken vatandaşlardan ciddi miktarda para istediğini, her haneye 300- 400 lira ek yük çıkarıldığını belirtti.

Öztunç, "güç artırımı" adı altında para toplandığını, bunun, soygun, zulüm olduğunu öne sürdü.

Ali Öztunç, kamuda tasarruf çerçevesinde araç envanteri çıkarıldığının anımsatılması üzerine, "Berat Albayrak eğer kamu araçlarında tasarruf yaptıracaksa önce kendi bakanlığında ve diğer bakanlıklarda başlatmalı." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "İstanbul, Ankara ve İzmir'in şer ittifakının eline geçmesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açabilir" sözlerini eleştiren Öztunç, "Bahçeli, şer ittifakı arıyorsa, 24 Haziran seçimlerinde kol kola girdikleriyle aynanın karşısına geçsin, orada şer ittifakını görür." ifadesini kullandı.

PARTNER'Evde kocaman bir boşluk...''Evde kocaman bir boşluk...'
Cumhurbaşkanlığı'ndan Tahran zirvesi için flaş açıklamaCumhurbaşkanlığı'ndan Tahran zirvesi için flaş açıklama
CHP'yi karıştıran olay! İlçe başkan yardımcısı disipline sevk edildiCHP'yi karıştıran olay! İlçe başkan yardımcısı disipline sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ali Öztunç asker bayram tatili kanun teklifi polis zabıta

En Çok Okunan Haberler

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

İlginizi Çekebilir

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde açıkladı: Geriye dönüş mümkün değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde açıkladı: Geriye dönüş mümkün değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

İYİ Parti'den açıklama: En derin ekonomik kriz yaşanacak

İYİ Parti'den açıklama: En derin ekonomik kriz yaşanacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hüseyin Sözlü: Genel Başkanımız yaptığım festivalleri beğeniyor

Hüseyin Sözlü: Genel Başkanımız yaptığım festivalleri beğeniyor

Cumhurbaşkanlığı'ndan Tahran zirvesi için flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan Tahran zirvesi için flaş açıklama

CHP'yi karıştıran olay! İlçe başkan yardımcısı disipline sevk edildi

CHP'yi karıştıran olay! İlçe başkan yardımcısı disipline sevk edildi

Ertuğrul Özkök'ten korkutan uyarı: 50 binden fazla silahlı cihatçı...

Ertuğrul Özkök'ten korkutan uyarı: 50 binden fazla silahlı cihatçı...

CHP'li Pekşen'den 'sahte oy' iddiası: 7 gün geçti rapora ulaşmayı başaramadım

CHP'li Pekşen'den 'sahte oy' iddiası: 7 gün geçti rapora ulaşmayı başaramadım

Abdulkadir Selvi, 'benden söylemesi' deyip duyurdu: Özel bir çalışma yapıyor

Abdulkadir Selvi, 'benden söylemesi' deyip duyurdu: Özel bir çalışma yapıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.