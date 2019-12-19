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CHP'den Kanal İstanbul Projesi'ne araştırma istemi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.12.2019 10:09 | Son Güncelleme

CHP'den Kanal İstanbul Projesi'ne araştırma istemi

CHP, Kanal İstanbul Projesi'nin, tüm yönlerinin uzmanlar tarafından detaylı incelenmesi, kamuoyuna gerekli şeffaf bilgilendirmelerin yapılarak projenin iptali için gerekli somut adımların atılması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, İstanbul Boğazı'nı, petrol tankerlerinin zararlarından koruyacağı ve kanaldan geçişin paralı olması nedeniyle yüksek kazanç elde edileceği düşünceleriyle "Çılgın Proje" olarak adlandırılan Kanal İstanbul Projesi için çalışmaların başladığı belirtildi.

Gerekçede, doğaya ait olmayan bu yapay kanalın, sadece yakın çevresini değil Çanakkale'den Karadeniz'e hem Türkiye'yi hem de doğu Avrupa'yı olumsuz etkileyeceği savunuldu.

Projenin hayata geçmesiyle Karadeniz'in soğuk ve tatlı olan suyu ile Akdeniz'den Marmara'ya, oradan da Karadeniz'e varan sıcak ve tuzlu su arasındaki dengenin bozulacağı ileri sürüldü.

Gerekçede, Karadeniz'in zaman içinde kuruyup yok olurken, Marmara ve Akdeniz'in sıcaklık ve tuz oranının bozulacağı, Karadeniz'e kıyısı olan tüm ülkeleri etkileyeceği iddia edildi.

Projenin gerçekleştirilmesiyle bölgede bir ada meydana geleceği belirtilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Trakya ile İstanbul'un bağlantısını koparacaktır. Kanal üzerine yapılacak köprülerle Trakya'ya ulaşım sağlanacaktır, bu durum Trakya'nın güvenliğini tehdit etmektedir. Yıllarca sürecek olan kanal inşası sürecinde kanalın batısında oturan İstanbullu vatandaşlarımızın, İstanbul'un diğer bölümleriyle karadan ulaşımı kesilecektir. Nüfus yoğunluğu ve deprem bölgesi bu bölgede, gerçekleşme zamanı her geçen gün yaklaşan büyük deprem sonucu, adada mahsur kalanların kurtarılması, tahliyesi ve yardım dağıtımı çok büyük güçlükleri de beraberinde getirecektir. Yıllar sürecek kanal inşası İstanbul'u bir şantiye alanı haline getirecek ve kazı esnasında oluşacak olan hava kirliliğinin milyonlarca insanın sağlığı üzerindeki etkisi göz ardı edilemez durumdadır. Ekolojik, demografik ve fiziki koşullarda onarılması mümkün olmayan hasarlar meydana getirecek olan Kanal İstanbul Projesi'nin tüm yönlerinin uzmanlar tarafından detaylı incelenmesi, kamuoyuna gerekli şeffaf bilgilendirmelerin yapılarak projenin iptali hususunda gerekli somut adımlar atılması amacıyla Meclis Araştırması açılmalıdır."

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Araştırma Önergesi Kanal İstanbul Sezgin Tanrıkulu

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