CHP'den Kanal İstanbul Projesi'ne araştırma istemi

CHP, Kanal İstanbul Projesi'nin, tüm yönlerinin uzmanlar tarafından detaylı incelenmesi, kamuoyuna gerekli şeffaf bilgilendirmelerin yapılarak projenin iptali için gerekli somut adımların atılması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, İstanbul Boğazı'nı, petrol tankerlerinin zararlarından koruyacağı ve kanaldan geçişin paralı olması nedeniyle yüksek kazanç elde edileceği düşünceleriyle "Çılgın Proje" olarak adlandırılan Kanal İstanbul Projesi için çalışmaların başladığı belirtildi.

Gerekçede, doğaya ait olmayan bu yapay kanalın, sadece yakın çevresini değil Çanakkale'den Karadeniz'e hem Türkiye'yi hem de doğu Avrupa'yı olumsuz etkileyeceği savunuldu.

Projenin hayata geçmesiyle Karadeniz'in soğuk ve tatlı olan suyu ile Akdeniz'den Marmara'ya, oradan da Karadeniz'e varan sıcak ve tuzlu su arasındaki dengenin bozulacağı ileri sürüldü.

Gerekçede, Karadeniz'in zaman içinde kuruyup yok olurken, Marmara ve Akdeniz'in sıcaklık ve tuz oranının bozulacağı, Karadeniz'e kıyısı olan tüm ülkeleri etkileyeceği iddia edildi.