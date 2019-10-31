HABER

CHP'den "karşılıksız çekte hapis cezası kaldırılsın" teklifi

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.10.2019 13:45 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi: - "Karşılıksız çekte hapis cezasının kaldırılmasına ilişkin kanun teklifimizi dün TBMM Başkanlığına verdik"

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, karşılıksız çekte hapis cezasının kaldırılmasına ilişkin hazırladıkları kanun teklifini dün TBMM Başkanlığına sunduklarını söyledi.

Hamzaçebi, partisinden Muğla Milletvekili Burak Erbay ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin devam ettiğini anımsattı.

Kanun teklifiyle, 17 yılın sonunda AK Parti iktidarının Türkiye'ye üç yeni vergi getirdiğini ve bunların Dijital Hizmet Vergisi, Değerli Konut Vergisi ile Konaklama Vergisi olduğunu dile getiren Hamzaçebi, "Artık deniz bitti hesap nasıl ödenecek, hesabı kim ödeyecek bunun hesabı yapılıyor. Bu teklif bir başlangıçtır. İleride bunların devamı gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Teklif ile vergi düzenlemelerinin yanında Bütçe Kanunu'nun borçlanma limitinin de bir maddeyle arttırıldığına dikkati çeken Hamzaçebi, Bütçe Kanunu'nun görüşülmesinin özel olarak Anayasa'da düzenlenmiş bir kanun olduğunu anımsattı.

Bunun nedenini anlatan Hamzaçebi, "Bütçe hakkı vatandaşındır, milletindir. Millet parlamentoda seçilmiş temsilcileri vasıtasıyla iktidara ne kadar vergi toplayacağı konusunda bir izin verir ve bu vergilerle de ne kadar harcama yapacağı konusunda yetki verir. Harcamalarla gelirler arasında bir fark bulunması halinde aradaki fark kadar borçlanma yetkisi verir." dedi.

Kanun teklifinde yer alan 40. madde ile borçlanma limitinin 70 milyar lira arttırıldığına işaret eden Hamzaçebi, "Borçlanma limitinin arttırılması herhangi bir torba yasaya bir madde ilave edilmesi suretiyle olmaz. Borçlanma limiti arttırılıyorsa ya gelir hedefleri ya da harcama hedefleri tutmamıştır. Doğal olarak borçlanma hedefleri tutmamıştır. O zaman yapılması gereken, TBMM'ye ek bütçe kanun teklifini getirmektir." ifadesini kullandı.

Hamzaçebi, kanun teklifinde yer alan Konaklama Vergisi ile de işletmelere bir yükün daha getirildiğini kaydetti.

Karşılıksız çekin, ekonominin çok temel bir meselesi olduğunu vurgulayan Hamzaçebi, "Çek, Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiştir. Bir ödeme aracıdır. Kanuna göre, çekin üzerinde düzenlenme tarihi olarak ne yazıyor olursa olsun çek bankaya ibraz edildiğinde ödenir. Bu tartışmasız bir kuraldır ama ülkemiz uygulamasında vadeli çek dediğimiz bir müessese gelişmiştir." diye konuştu.

Çekin karşılıksız çıkması halinde adli para cezasının bulunduğunu ve bunun süresinde ödenmemesi durumunda hapis cezasına dönüştüğünü kaydeden Hamzaçebi, "Çekte yazılı rakam, alacak, borç her neyse bu özel hukuk ilişkisinden doğan bir alacak veya borçtur. Özel hukuk ilişkisinden doğan bir rakamın, tutarın ödenmesi için hapis cezası getirilmesi asla düşünülemez. Sözleşmeden doğan bir yükümlülüğün ihlal edilmesi, yerine getirilmemesi nedeniyle hiç kimse hapis cezasına mahkum edilemez. Bu bizim anayasamızın temel kuralıdır." görüşünü dile getirdi.

Akif Hamzaçebi, çekin karşılıksız çıkmasının en önemli nedeninin ekonomide işlerin iyi gitmemesi olduğunu belirterek, ekonomik kriz varsa çeklerdeki karşılıksız çıkma oranının arttığını, ekonomide işler iyi iyi gittiği zaman ise çekte karşılıksız çıkma oranını düştüğünü söyledi.

Hamzaçebi, "Karşılıksız çekte hapis cezasının kaldırılmasına ilişkin kanun teklifimizi dün TBMM Başkanlığına verdik. Tekrar 2012-2016 arasındaki döneme dönelim diyorum. 'Efendim dolandırıcılar var' deniliyor. Evet olabilir. Dolandırıcıları buradan ayıracak mekanizmayı, sistemi her zaman kurabiliriz. Dolandırıcıları ayrıca müeyyidelendirecek yasa hükümlerimiz var." açıklamasında bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Hamzaçebi, siyasi partilerden kanun teklifine destek vermelerini istedi.

Gazetecilerin ABD Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarılara ilişkin sorusu üzerine Hamzaçebi, buna ilişkin TBMM'de dün bir bildirinin okunduğunu ve CHP'nin bunu desteklediğini anımsattı.

Hamzaçebi, "Bizim için Temsilciler Meclisi'nin almış olduğu bu karar yok hükmündedir. Kongre'de Temsilciler Meclisi gibi bir organ olarak Senato var. O süreç devam ederse bu bir kongre kararına dönüşmek durumundadır. Umarım böyle bir süreç devam etmez. Yine kongre her şeye karar vermiş olmuyor. Başkanın veto yetkisi vardır. Böyle bir karara, ABD'nin sayın başkanının destek vermemesi gerekir." yanıtını verdi.

PARTNERSosyal medyayı salladı! 'Pardon yanlış fotoğraf paylaştım' Sosyal medyayı salladı! 'Pardon yanlış fotoğraf paylaştım'
Feyzioğlu'nda ABD Temsilciler Meclisi kararına tepkiFeyzioğlu'nda ABD Temsilciler Meclisi kararına tepki
TBMM Başkanı Şentop: İsraf etmeden tüketmek zorundayızTBMM Başkanı Şentop: İsraf etmeden tüketmek zorundayız
Anahtar Kelimeler:
Akif Hamzaçebi Çek karşılıksız çek Yeni vergi düzenlemesi

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı son haliyle şaşırttı!

Pakistan'da yolcu treninde facia! Çok sayıda ölü var

Pakistan'da yolcu treninde facia! Çok sayıda ölü var

Milli Savunma Bakanı Akar: Her an her şey olabilir

Milli Savunma Bakanı Akar: Her an her şey olabilir

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

Türkiye'den Fransa'nın skandal kararına sert tepki!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

Diğer Haberler
İstanbul Boğazı'nın yetkilerini İBB'den alan kanun teklifi hakkında İmamoğlu'ndan açıklama

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Son dakika: TBMM'den ABD'ye ortak tepki!

TBMM'den ABD'ye ortak tepki!

AK Parti'de Mustafa Yeneroğlu'nun istifasının ardından flaş gelişme!

AK Parti'deki istifa sonrası flaş gelişme!

Son dakika! Mustafa Yeneroğlu AK Parti'den istifa etti

AK Parti'de flaş istifa!

CHP'li İlçe Başkanı Bitirgeç'ten flaş sözler: İstifa etmem için baskı yapıyorlar

CHP'li isim: İstifa etmem için baskı yapıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki 'soykırım' tasarısına sert tepki

Erdoğan'dan ABD'deki 'soykırım' tasarısına sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.