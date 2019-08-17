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CHP'den Murat Dağı'ndaki maden projesine ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.08.2019 12:50 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca: - "Murat Dağı'ndaki maden, birçok şehrin kaderini belirleyecek büyüklükte. Kütahya, Uşak, Eskişehir, İzmir başta olmak üzere birçok, şehrin en başta sularının kirlenmesi demek"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Murat Dağı'ndaki maden, birçok şehrin kaderini belirleyecek büyüklükte. Kütahya, Uşak, Eskişehir, İzmir başta olmak üzere, birçok şehrin en başta sularının kirlenmesi demek." ifadesini kullandı.

Karaca, Murat Dağı'ndaki altın madeni projesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Bir şirketin, Murat Dağı'nda 780 hektarı yoğun orman alanı olan bin 100 hektarlık bir alanda siyanürlü altın madeni işletmeciliği yapmayı planladığını belirten Karaca, "Ülkemizi millet bahçeleri ile donatan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yaşam alanlarımızın altını oyan, üstünü yaşanmaz hale koyan bu projelere 'ÇED olumlu' kararı veriyor." iddiasında bulundu.

Murat Dağı'nda 114 endemik tür olduğunu ve bu endemik türlerden 3 tanesinin yalnızca Murat Dağı'nda görüldüğünü aktaran Karaca, şunları kaydetti:

"Murat Dağı'ndaki maden, birçok şehrin kaderini belirleyecek büyüklükte. Kütahya, Uşak, Eskişehir, İzmir başta olmak üzere birçok şehrin en başta sularının kirlenmesi demek. Tüm bu olumsuz gelişmelere bağlı olarak 15 milyondan fazla insanın sağlığı tehlikeye girecek. Bu nedenle ki birçok belediye ve yurttaş, ÇED Olumlu kararı ile ilgili davaya taraf oldu. 19 Ağustos’ta Kütahya İdare Mahkemesi, proje sahasında keşif ve bilirkişi incelemesi yapacak. Tüm duyarlı kuruluş ve vatandaşlarımızın davalarını sahipsiz bırakmayacağına inanıyorum. Ben de bu davanın yakından takipçisiyim. Murat Dağı havamızdır, gıdamızdır, suyumuzdur, muradımızdır. Vazgeçmeyeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Gülizar Biçer Karaca murat dağı

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