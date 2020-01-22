HABER
  4. CHP'li Kaya: Nitelikli eğitim, demokratik toplumun temelidir

CHP'li Kaya: Nitelikli eğitim, demokratik toplumun temelidir

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 15:18 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, geçen hafta düzenledikleri 'CHP Eğitim Çalıştayı'na yoğun katılımın olduğunu söyleyerek, "Nitelikli ve herkes için erişilebilir bir eğitim, demokratik toplumun ve sürdürülebilir kalkınmanın temelidir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, geçen hafta düzenledikleri 'CHP Eğitim Çalıştayı'na yoğun katılımın olduğunu söyleyerek, "Nitelikli ve herkes için erişilebilir bir eğitim, demokratik toplumun ve sürdürülebilir kalkınmanın temelidir" dedi.
CHP Genel Başkanı Yıldırım Kaya, geçen hafta parti genel merkezinde düzenledikleri 'CHP Eğitim Çalıştayı' ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Çalıştaya ilginin yüksek olduğunu ve 1500 kişinin izlediğini kaydeden Kaya, toplumun her kesiminin eğitime yaklaşımı ve ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini kaydetti. Kaya, "Nitelikli ve herkes için erişilebilir bir eğitim, demokratik toplumun ve sürdürülebilir kalkınmanın temelidir. Eğitim olanaklarına eşit bir şekilde erişim ve yaşam boyu eğitim olanaklarının özellikle eğitime erişemeyenleri de kapsayacak bir biçimde düzenlenmesi, insan haklarına ve onuruna saygının, bireyin kişiliğinin tüm yönleriyle gelişiminin ve özgürleşmesinin temel güvencesidir" dedi.
'BÜYÜK ÇABA HARCADIK'
Kaya, Türkiye'de nitelikli ve çağdaş eğitimin giderek küçük bir kesimin ayrıcalığı haline geldiğini öne sürerek, şöyle konuştu:
"Muhalefette iken eğitimimizin daha ileriye taşınmasında üzerimize düşeni yapmak, iktidarımızda ise bu sorunları köklü biçimde çözerek, ülkemizin eğitim sistemini Türkiye'yi ileri uygarlık düzeyine çıkartacak ve onu aşacak ana taşıyıcı kurum haline getirmek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevidir. Bu amaçla 18 Ocak 2020 tarihinde 'CHP Eğitim Çalıştayı'nı gerçekleştirdik. Çalıştayımıza eğitimin tüm bileşenlerinin katılmasını hedefledik ve bunun için büyük bir çaba harcadık. Çalıştaya başta üniversite öğretim üyeleri olmak üzere, eğitim uzmanları, eğitim sendikaları, eğitim dernekleri, eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul aile birliği temsilcileri gibi eğitimin tüm bileşenleri katıldı. Çalıştaya davet edilmelerine rağmen, katılmayanlar ise Milli Eğitim Bakanı ve bakanlık yetkilileriydi."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Peşindeki tecavüzcüyü fark edince...Küçük kızı zekası kurtardı Peşindeki tecavüzcüyü fark edince...Küçük kızı zekası kurtardı
Aynı evde yaşadığı eski eşini öldüren koca adliyedeAynı evde yaşadığı eski eşini öldüren koca adliyede
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli adliyedeBursa'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Bakan Koca'dan 'gizemli virüs' açıklaması!

Bakan Koca'dan 'gizemli virüs' açıklaması!

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Göğüs dekoltesi ve süper minisi olay oldu

Göğüs dekoltesi ve süper minisi olay oldu

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meral Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Suriye'ye askeri sevkiyat

Suriye'ye askeri sevkiyat

İBB önünde 'Selahattin Demirtaş' protestosu

İBB önünde 'Selahattin Demirtaş' protestosu

Hayrettin Karaca son yolculuğuna uğurlandı

'Toprak Dede' son yolculuğuna uğurlandı

YSK'da yeni üyeler belli oldu

YSK'da yeni üyeler belli oldu

İşte Düzce'deki devlet hastanesinin maskotu Acil

'Acil' hastanenin maskotu oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.