CHP'li milletvekillerinden Erzincan'a ilişkin iddialar

Erzincan'da şeker fabrikasının özelleştirildiğini anımsatan Gürer, "Ne yazık ki Niğde'de, Erzincan'da, Erzurum'da pancar çiftçisi, özel işletmelerin ve şeker fabrikalarının uyguladığı yöntemler nedeniyle ekimden uzaklaşmış. Neredeyse yarı yarıya pancar üretiminde düşme var. Çiftçiler, şeker pancarından para kazanamadıklarını düşündükleri için ekimden uzaklaşmışlar." diye konuştu.

Brusella hastalığı nedeniyle hayvanlarını şartlı kesime gönderen besicilerin 4 bin liraya yakın zarara uğradıklarını belirten Gürer, hasta hayvanların gezdiği yerlerde tekrar hayvancılık yapmanın da mümkün olmadığını ifade etti.

Erzincan'da tarım alanında yaşanan sıkıntılara dikkati çeken Gürer, damızlık hayvan olarak dağıtımı yapılan ithal hayvanlarda ortaya çıkan hastalıkların besiciler için sorun oluşturduğunu söyledi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirdiği heyette yer alan Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ile Erzincan'da yaptıkları ziyaretlere ilişkin bilgi verdi.

Gürer, vatandaşların doğu desteklerinin yeniden yaşama geçmesi talepleri olduğunu bildirdi.

- Köylüler ile yapılan protokol

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Erzincan'ın İliç ilçesindeki Anagold isimli altın madeninin sosyal ve ekonomik hayatı canlandırdığını ancak maden sahaları şehir merkezine çok yakın olduğu için insan sağlığı açısından tehlikeli olduğunu dile getirdi.

Sabırlı köyündeki vatandaşlarla yapılan bir protokole dikkati çeken Bakırlıoğlu, "Köylülere itiraz etmemeleri için 2016 yılında 130'ar bin lira para dağıtılmış. Tesisin bulunduğu yere 1 kilometre uzaklığındaki Sabırlı köyündeki insanlarla protokol yapılmış. Bu protokole imza atanlar, Anagold firmasının yapacağı madencilik faaliyetlerini kabullenmiş oluyor." ifadelerini kullandı.

Geçmişte bu bölgenin, Erzincan'ın en önemli hayvancılık merkezlerinden birisi olduğuna işaret eden Bakırlıoğlu, hayvan sayısının 140 binden 25 bine düştüğünü söyledi.

- "Erzincan Türkiye siyasetinin mutfağı ancak kriz var"

Yavuzyılmaz ise beşinci kez Erzincan'a giderek temaslarda bulunduğunu belirterek, "Erzincan Türkiye siyasetinin mutfağı ancak gittik gördük ki mutfakta kriz var." dedi.

"İŞKUR'un Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında yaptığı işe alımlar kul hakkı yenerek yapılıyor." iddiasında bulunan Yavuzyılmaz, işe alınacakların listelerinin AK Parti teşkilatlarında hazırlandığını ileri sürdü.

Yavuzyılmaz, bu durumdan MHP'li seçmenin de rahatsız olduğunu, dışlandıklarını anlattıklarını söyledi.

