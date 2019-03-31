CHP'li Öztrak: Sandık güvenliği için canla başla çalışıyoruz (3)

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, seçimde önemli bir başarı kaydettiklerini, İstanbul'da adayları Ekrem İmamoğlu'nun önde gittiğini söyledi. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da yaptığı açıklamaların doğru olduğunu belirten Öztrak, "Biz de kendisinin genel merkez olarak arkasındayız. Arkadaşlarımızın hiçbiri ıslak imzalı tutanakları almadan, bunları ilçelerine bırakmadan hiçbir şekilde sandıkların başından ayrılmamalı. Çünkü daha seçim süreci bitmedi. Biraz önce AK Parti Genel Başkanı'nı dinledik, sonuçları kabul edecekleri ile ilgili bir açıklama yaptı. Ben bütün örgütümü kutluyorum" dedi. İstanbul'u yakın takip ettiklerini kaydeden Öztrak, Ekrem İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediyesini alacağını ileri sürdü.

