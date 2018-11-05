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CHP'li Öztunç'tan Bakan Soylu'ya 'defile' sorusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 14:39 | Son Güncelleme

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda düzenlenen defileyle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye yazılı soru önergesi verdi.

CHP'li Öztunç'tan Bakan Soylu'ya 'defile' sorusu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda düzenlenen defileyle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye yazılı soru önergesi verdi.
Aynı zamanda TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi olan Ali Öztunç; soru önergesinde, defilenin sosyal medyada büyük tepki çektiğini ve bunun sonucunda da İtfaiye Daire Başkanı Cahit Küçükönder'in görevden alındığını hatırlattı. Öztunç, önergenin devamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan şu sorulara yanıt istedi:
"Kahramanmaraş İtfaiye Daire Başkanlığı bu defileyi hangi amaçla düzenlemiştir? Bu defileden nasıl oluyor da Büyükşehir Belediye Başkanının haberi olmaz? Belediyede işler Belediye Başkanının bilgisi olmadan mı yürümektedir? Defileye katılan mankenler nereden gelmişlerdir? Bunlar Kahramanmaraş'ta hangi otelde konaklamışlardır? Bu mankenlere ödenen ücret ne kadardır? Bu defilenin toplam maliyeti ne kadar olmuştur? Defilenin masrafları nereden karşılanmıştır? Defileye davet edilen kamu görevlileri var mıdır? Var ise bunlar kimlerdir?"

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CHP'li Öztunç'tan Bakan Soylu'ya 'defile' sorusuCHP'li Öztunç'tan Bakan Soylu'ya 'defile' sorusuCHP'li Öztunç'tan Bakan Soylu'ya 'defile' sorusuCHP'li Öztunç'tan Bakan Soylu'ya 'defile' sorusu

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