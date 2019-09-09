HABER

CHP'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.09.2019 11:01 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 96'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti - Anıtkabir özel defterini imzalayan Kılıçdaroğlu: - "CHP, ulusumuzun birliğine ve bütünlüğüne, vatanımızın bağımsızlığı ile 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' ilkesine kararlılıkla bağlı olanların partisidir. Bu kararlılığın verdiği güçle Türkiye Cumhuriyeti'nin ve partimizin kuruluşunun 100. yılında karşınıza Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmış kadrolar olarak çıkacağız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Kılıçdaroğlu'nun kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım, silah arkadaşlarınızla birlikte 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığınız Milli Mücadele'nin ve sizin kararınızla partimizin ilk kurultayı olarak da kabul ettiğimiz Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümlerini gururla kutladık. Bugün ise 9 Eylül 1923'te Halk Fırkası adıyla kurduğunuz partimizin 96. yıldönümü nedeniyle huzurunuzdayız. CHP, ulusumuzun birliğine ve bütünlüğüne, vatanımızın bağımsızlığı ile 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' ilkesine kararlılıkla bağlı olanların partisidir. Bu kararlılığın verdiği güçle ifade etmek isterim ki 'iki büyük eserim' olarak nitelendirdiğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin ve partimizin kuruluşunun 100. yılında karşınıza Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmış kadrolar olarak çıkacağız. Kimseyi ötekileştirmeyen, tüm yurttaşlarımızı kucaklayan, demokrasi ve adalet mücadelemiz ilke ve devrimlerinizin yol göstericiliğinde hedefine ulaşacak. Bu düşüncelerle size ve silah arkadaşlarınıza, hayatını kaybetmiş tüm CHP'lilere, demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş yurttaşlarımıza şükranlarımızı sunuyor, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhun şad olsun."

Kılıçdaroğlu buradan ayrıldıktan sonra beraberindeki heyetle, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdi.

- İkinci ziyaret İnönü'ye

Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrine de çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Bunun ardından Anıtkabir Komutanlığını da ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Komutan Albay Hakan Osman Sert ile görüştü.

Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'den ayrılırken vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptılar ama...Dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptılar ama...
Erdoğan'dan ‘Dünya Fizyoterapistler Günü’ mesajıErdoğan'dan ‘Dünya Fizyoterapistler Günü’ mesajı
Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleriAkşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri
Anahtar Kelimeler:
2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü Anıtkabir CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kuruluş Yılı ziyaret

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te diskalifiye şoku!

MasterChef'te diskalifiye şoku!

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Davutoğlu canlı yayında soruları yanıtladı

Davutoğlu canlı yayında soruları yanıtladı

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

Diğer Haberler
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı olayında flaş gelişme!

Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı olayında flaş gelişme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert sözler

Erdoğan'dan ABD'ye sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler: Vicdansız, insafsız, nobran bir zihniyet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler!

MHP lideri Bahçeli'den Süleyman Şah yorumu!

MHP lideri Bahçeli'den Süleyman Şah yorumu!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.