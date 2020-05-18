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Chrome kaynak yönetimi meselesine odaklandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.05.2020 12:02 | Son Güncelleme

Şimdi Chrome kaynak tüketerek bilgisayarı çok yavaşlatan arsız reklamlara engel olacağını açıkladı.Buna göre Ağustos ayından itibaren çok fazla network trafiği isteyen, çok yüksek çözünürlüklü reklamları Chrome üzerinde oynatmak mümkün olmayacak.

Chrome kaynak yönetimi meselesine odaklandı

Google bu kararı aldıran ise, reklam istatistikleri oldu. İstatistiklere göre, Google reklam network’ündeki reklamların %0.3 gibi küçük bir bölümü, şirketin ve kullanıcıların network kaynaklarının %27’sini tüketiyor. Bu da hem veri paketlerinin hem de pillerin boşalmasına neden oluyor, bilgisayarları ve telefonları yavaşlatıyor.

REKLAMLARA YENİ KURAL

Yeni kurala göre, reklamlar en fazla 4MB boyutunda olacak ve belirli bir CPU kullanma limiti bulunacak. Limitleri aşan reklamlar gösterilmeyecek ve kullanıcıya “bu reklam çok fazla kaynak kullandı,” uyarısı verilecek.

Google bu yeni kuralları 1 Ağustos’ta devreye sokacak ve reklam verenlere, 1 Ağustos’a kadar kendilerini ayarlama uyarısını da yaptı.

Chrome son zamanlarda cihazların kaynaklarını daha az kullanmak üzere önlemler alıyor. Rakipleri arasında en fazla kaynak tüketen tarayıcı olduğu için özellikle düşük seviye/eski cihazlarda Chrome tercih etme oranı giderek azalıyor.

Chrome kendi uygulama marketi üzerinde, çok sayıda ücretli ve ücretsiz eklenti, uygulama, oyun ve yardımcı yazılım da sağlıyor. Bu eklentiler sürekli gelişirken ve kendilerini güncellerken, onları çalıştırmak ise PC’ler için giderek ağır bir yüke dönüşüyor.

Google Play Store güncelleme sorunu!

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