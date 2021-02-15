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  4. CIA'in yayınladığı Sevgililer Günü mesajı tepki çekti

CIA'in yayınladığı Sevgililer Günü mesajı tepki çekti

15.02.2021 15:42 | Son Güncelleme:
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CIA'in yayınladığı Sevgililer Günü mesajı tepki çekti

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Sevgililer Günü mesajı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının tepkisine yol açtı.

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA), Sevgililer Günü'nde yayınladığı mesajda "Güller kırmızıdır, menekşeler mavi, CIA'den size mutlu Sevgililer Günü" ifadelerine yer verdi.

CIA'in bu mesajı ise, yayınladığı bir kodun açılımıydı.

Aynı günün erken saatlerinde şifreli bir kod yayınlayan organizasyon, takipçilerinden kodu çözmelerini istemişti.

Ancak, CIA tarafından yayınlanan bu 'garip' mesaj, sosyal medyada çok sayıda kullanıcının tepkisine yol açtı.

CIA'nın paylaşımına etkileşim veren kullanıcıların çoğunluğu, söz konusu paylaşımı kendi ifadeleriyle yorumladılar.

Kendi vatandaşlarını dahi yasa dışı bir şekilde gözetlediği belirtilen CIA'nın paylaşımını yorumlayan bir kullanıcı, paylaşılan şiiri değiştirerek "Güller kırmızıdır, menekşeler mavi, Sevgililer Gününüz kutlu olsun, gözetliyoruz sizi" notunu düştü.

Başka bir kullanıcı da, CIA'in paylaşımına verdiği yanıtta, organizasyonun düzenlediği suikastlere atıfla "Sevgililer Gününüz kutlu olsun, size drone yolluyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Trump döneminin politikacılarından Sebastian Gorka da, paylaşımı 'Ciddiyetsiz' olarak nitelendirdi.

Yazar Matt Stoller ise "Sevgililer gününde Dorito's'un kurumsal hesabından daha fazla beğeni ve RT almak yerine CIA'nın karanlıkta etrafta dolaşıp korkunç şeyler yaptığı günleri özlüyorum" ifadelerini kullandı.

CIA daha önce de, sosyal medya kullanıcılarından yayınladığı kodları çözmelerini istemişti. Yayınlanan son mesajda da, "Misyonumuz basit ama kritik: ulusumuzu güvende tutmak için bilgiden yararlanın" ifadeleri yer alıyordu.

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