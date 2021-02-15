CIA'in yayınladığı Sevgililer Günü mesajı tepki çekti

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA), Sevgililer Günü'nde yayınladığı mesajda "Güller kırmızıdır, menekşeler mavi, CIA'den size mutlu Sevgililer Günü" ifadelerine yer verdi.

CIA'in bu mesajı ise, yayınladığı bir kodun açılımıydı.

Aynı günün erken saatlerinde şifreli bir kod yayınlayan organizasyon, takipçilerinden kodu çözmelerini istemişti.

Ancak, CIA tarafından yayınlanan bu 'garip' mesaj, sosyal medyada çok sayıda kullanıcının tepkisine yol açtı.

CIA'nın paylaşımına etkileşim veren kullanıcıların çoğunluğu, söz konusu paylaşımı kendi ifadeleriyle yorumladılar.

Kendi vatandaşlarını dahi yasa dışı bir şekilde gözetlediği belirtilen CIA'nın paylaşımını yorumlayan bir kullanıcı, paylaşılan şiiri değiştirerek "Güller kırmızıdır, menekşeler mavi, Sevgililer Gününüz kutlu olsun, gözetliyoruz sizi" notunu düştü.

Başka bir kullanıcı da, CIA'in paylaşımına verdiği yanıtta, organizasyonun düzenlediği suikastlere atıfla "Sevgililer Gününüz kutlu olsun, size drone yolluyoruz" ifadelerini kullandı.