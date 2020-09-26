Çift maske takmak korur mu? İki maske üst üste takılır mı? Maske için TSE standardı uyarısı!

Son dönemlerde vatandaşlar arasında iki maske üst üste takmak konusu da araştırılmaya başlandı. Koronavirüs vakalarındaki artış ve maske takma konusunda getirilen yeni düzenlemelerle beraber vatandaşlar çift maske takmak konusunda uzmanların görüşlerini de merak ediyor. Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Vekili Sinan Vargı, maskenin 3 kat olup olmadığının mutlaka kontrol edilmesi noktasında vatandaşları uyardı. Tüketicilere, eczane ve tıbbi malzeme satıcılarından alma ile ilgili tavsiyede bulunan Vargı; açık alan, otobüs durakları ve metrolarda satılan maskelerin üstündeki TSE standardı ve karekod görülmemesi halinde o maskelerin alınmaması gerektiğini ve mecbur kalınıp alındığında da 2 tane takılması gerektiğini söyledi. Peki, çift maske takmak korur mu? 2 maske takmak mantıklı mı?

HANGİ MASKE TERCİH EDİLMELİ?

TÜDEF Genel Başkan Vekili Sinan Vargı, piyasadaki cerrahi maskelerin koruyuculuğu ile ilgili değerlendirmede bulundu. Satılan maskelerin güvenirliği ile ilgili endişelerinin olduğunu belirterek, tüketicilerin ambalaj üstündeki TSE standardına bakması gerektiğini söyledi. TSE standardına ek olarak maskenin burun kısmına denk gelen noktada tel olması gerektiğine vurgu yapan Vargı, maskenin 3 katlı olması gerektiğine de değindi. Bununla ilgili olarak dışarıya gelen yerin ayrı, ortada bulunan ve filtre eden yerin ayrı ve ağız ile burna değen yerin de ayrı kumaştan yapılmış olması gerektiğini dile getirdi.