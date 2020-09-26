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Çift maske takmak korur mu? İki maske üst üste takılır mı? Maske için TSE standardı uyarısı!

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.09.2020 12:37 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artmasıyla beraber vatandaşlar maske kullanımına ve maske seçimine daha fazla özen göstermeye başladı. TÜDEF Genel Başkan Vekili Sinan Vargı, maskenin 3 kat olup olmadığının kontrol edilmesi noktasında vatandaşları uyardı. Peki, çift maske takmak korur mu? İki maske üst üste takılır mı? İşte maskede TSE standardı uyarısı!

Çift maske takmak korur mu? İki maske üst üste takılır mı? Maske için TSE standardı uyarısı!

Son dönemlerde vatandaşlar arasında iki maske üst üste takmak konusu da araştırılmaya başlandı. Koronavirüs vakalarındaki artış ve maske takma konusunda getirilen yeni düzenlemelerle beraber vatandaşlar çift maske takmak konusunda uzmanların görüşlerini de merak ediyor. Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Vekili Sinan Vargı, maskenin 3 kat olup olmadığının mutlaka kontrol edilmesi noktasında vatandaşları uyardı. Tüketicilere, eczane ve tıbbi malzeme satıcılarından alma ile ilgili tavsiyede bulunan Vargı; açık alan, otobüs durakları ve metrolarda satılan maskelerin üstündeki TSE standardı ve karekod görülmemesi halinde o maskelerin alınmaması gerektiğini ve mecbur kalınıp alındığında da 2 tane takılması gerektiğini söyledi. Peki, çift maske takmak korur mu? 2 maske takmak mantıklı mı?

HANGİ MASKE TERCİH EDİLMELİ?

TÜDEF Genel Başkan Vekili Sinan Vargı, piyasadaki cerrahi maskelerin koruyuculuğu ile ilgili değerlendirmede bulundu. Satılan maskelerin güvenirliği ile ilgili endişelerinin olduğunu belirterek, tüketicilerin ambalaj üstündeki TSE standardına bakması gerektiğini söyledi. TSE standardına ek olarak maskenin burun kısmına denk gelen noktada tel olması gerektiğine vurgu yapan Vargı, maskenin 3 katlı olması gerektiğine de değindi. Bununla ilgili olarak dışarıya gelen yerin ayrı, ortada bulunan ve filtre eden yerin ayrı ve ağız ile burna değen yerin de ayrı kumaştan yapılmış olması gerektiğini dile getirdi.

Genellikle çocuklar tarafından kullanılan baskılı maskelerle ilgili de endişe duyulduğunu aktaran Vargı, bir araştırmada en güvenli olanın cerrahi maskeler olduğunun en güvensiz olanın da bandana veya boyunluk olarak takılan maskeler olduğunun görüldüğünü belirtti. Özellikle boyalı çocuk maskelerinin güvenliğiyle ilgili de endişelerin olduğunu söyleyen Vargı, alerjik reaksiyona sebep olma ihtimaline dikkat çekti. Bandana veya boyunluk gibi kumaşların, öksürme esnasında virüsü kumaş arasından geçirip partikülleri böldüğünün ve daha uzağa yaydığının tespit edildiğini söyledi.

MASKE NASIL KULLANILIR?

Maskenin kola ya da çeneye takılmasının tehlikesini vurgulayan Vargı, bu şekilde çenedeki ve koldaki virüsün burna getirildiğini belirtti. Aynı zamanda sigara içmek adına toplum içerisinde maskeyi çıkarma konusunda da değinen Vargı, duman içerisindeki koronavirüsün daha ileriye yayıldığını söyledi. Siyah beyaz maskelerle koronavirüsü yenmenin mümkün olmadığını belirten Vargı, bunların da kaliteli olanlarının olduğunu ancak 5 kez yıkandıktan sonra geçirgenliklerinin arttığını ve maskenin kalitesinin düştüğünü ifade etti. Vatandaşlar arasında iki tane maske takmak ile ilgili de araştırmalar yapılıyor. Vargı, 2 tane maske takmak ile ilgili de görüşlerini belirtti.

İKİ MASKE ÜST ÜSTE TAKILIR MI?

Maske alırken dikkat edilmesi gerekenler konusunda da değerlendirmede bulunan Vargı; vatandaşların maskenin 3 kat olup olmadığına, burunun tel olup olmadığına ve maskenin dikişli olup olmadığına bakması gerektiğini dile getirdi. Ambalajlı maske alırken karekodun varlığına da dikkat çeken Vargı, cerrahi maskelerle ilgili bir standardın olduğunu ancak çok sayıda maskenin içinde bunun olmadığını belirtti. Vargı, tüketicilere maskelerini eczane ya da tıbbi malzeme satan yerlerden alma tavsiyesinde bulundu. Otobüs durakları, metro ve açık alanlarda satılan maskelerin üstünde karekod ve TSE standardı görünmüyorsa o maskelerin alınmaması gerektiğini aktardı. İki maske takmak konusunda da görüş belirten Vargı, bu tip maskelerin mecbur kalınıp da alındığı durumlarda 2 tane takılabileceğini söyledi.

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