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Çiftçinin 63 bin lirasını polis kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2020 21:04 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde altın kaçakçılığı bahanesiyle 63 bin lirası dolandırılmak istenen çiftçiyi polis kurtardı.

Çiftçinin 63 bin lirasını polis kurtardı

Edinilen bilgiye göre, kendisini telefonda yetkili bir kişi olarak tanıtan şahıs, Elmalı Mahallesi’nde çiftçilikle uğraşan H.K’yi arayarak, isminin altın kaçakçılığına karıştığını söyledi. Çiftçi H.K’yi defalarca arayarak rahatsız eden telefon dolandırıcısı, alın teriyle biriktirdiği altınları bozdurmasını istedi.

ALTINLARINI KUYUMCUDA BOZDURDU

Telefon dolandırıcısının ikna ettiği çiftçi H.K. kendisine ait altınları, Malkara ilçe merkezindeki bir kuyumcuya gidip 63 bin liraya bozdurdu. Bu sırada kendisine ulaşamayan yakınları, polis ve jandarmadan yardım istedi.

Malkara’da olduğu tespit edilen çiftçi H.K, polisin araya girmesiyle 63 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan kurtardı. (İHA)

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