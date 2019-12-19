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ÇİFTLİK EVİNDEKİ YANGINDA 30 TAVUK TELEF OLMAKTAN KURTARILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 06:57 | Son Güncelleme

ÇİFTLİK EVİNDEKİ YANGINDA 30 TAVUK TELEF OLMAKTAN KURTARILDI   BURSA'da bir çiftlik evinde meydana gelen yangında kümeste bulunan 30 tavuk itfaiye ekiplerince telef olmaktan son anda kurtarıldı.

ÇİFTLİK EVİNDEKİ YANGINDA 30 TAVUK TELEF OLMAKTAN KURTARILDI

BURSA'da bir çiftlik evinde meydana gelen yangında kümeste bulunan 30 tavuk itfaiye ekiplerince telef olmaktan son anda kurtarıldı.

Olay, İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi'ndeki çiftlik evinde meydana geldi. Gece saatlerinde çiftlik evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evin yanında bulunan kümese de sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlatırken, alevlerin sardığı kümeste tavukların olduğunu tespit etti. Kümeste bulunan tavukları kurtarmak için çalışma başlatan ekipler 30 tavuğu alevlerin arasında telef olmaktan son anda kurtardı.

Ekipler yangını 1 saatlik çalışması sonucu söndürürken, çiftlik evinde kimsenin bulun bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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