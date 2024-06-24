HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ciğerlerimiz yanmıştı! Havadan çekilen görüntüler kahretti: 952 futbol sahası büyüklüğünde

Ciğerlerimiz yanmıştı! Havadan çekilen görüntüler kahretti: 952 futbol sahası büyüklüğünde

24.06.2024 11:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin kanayan yaralarından biri olan orman yangınları bu sene de haziran ayıyla birlikte kendini gösterdi. Bunlardan en büyüğü de Çanakkale'de meydana geldi. 2 yangın çıkan ilde ilk yangın 24 saat sürdü ikinci ise 7 saat... Yangından sonra çekilen görüntüler yürekleri dağlarken 952 futbol sahası büyüklüğünde alan zarar gördü.

Ciğerlerimiz yanmıştı! Havadan çekilen görüntüler kahretti: 952 futbol sahası büyüklüğünde

Çanakkale'nin Ezine ve Eceabat ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarında, toplam 952 futbol sahası büyüklüğüne denk gelen 680 hektar alan zarar gördü.

262817_CANAKKALENIN-EZINE-VE-ECEABAT-ILCELERIN

24 SAAT SONUNDA KONTROL ALTINA ALINABİLDİ

Eceabat ilçesindeki yangın 18 Haziran'da saat 16.00 sıralarında Kumköy mevkisinde bir tarım arazisinde çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılıp, ormana sıçradı. Alevleri kontrol altına almak için 10 uçak, 7 helikopter, 73 arazöz ile diğer iş makinesi ve toplamda 970 personelle yangına müdahale edildi. Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle 24 saat sonra kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangın nedeniyle 340 hektarlık orman alanı, 235 hektar orman dışı olmak üzere 575 hektar, yani 805 futbol sahası büyüklüğündeki alan zarar gördü.

262818_CANAKKALENIN-EZINE-ILCESI-VE-ECEABAT-IL

DİĞER YANGIN 7 SAAT SÜRDÜ

Ezine ilçesinin çöp döküm alanında ise 20 Haziran'da saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale etti. 7 saat sonunda kontrol altına alınan yangında 147 futbol sahası büyüklüğünde 105 hektar alan zarar gördü. (DHA)

262821_CANAKKALENIN-EZINE-ILCESI-VE-ECEABAT-IL
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pil fabrikasında patlama ve yangın! 20 ölü...Pil fabrikasında patlama ve yangın! 20 ölü...
Yer: Artvin! Yazın ortasında kayak keyfiYer: Artvin! Yazın ortasında kayak keyfi
MHP'li yöneticinin oğlu göçmen kaçakçılığından tutuklandıMHP'li yöneticinin oğlu göçmen kaçakçılığından tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
yangın Çanakkale
En Çok Okunan Haberler
Engellilerin ÖTV'siz araç isyanı: Savurganlığı bitirdiniz de bu mu gözünüze battı?

Engellilerin ÖTV'siz araç isyanı: Savurganlığı bitirdiniz de bu mu gözünüze battı?

Galatasaray'da Batshuayi'nin ardından bir transfer daha!

Galatasaray'da Batshuayi'nin ardından bir transfer daha!

AK Parti'de 'değişim' geldi çattı, temmuz zammı için de kritik gün!

AK Parti'de 'değişim' geldi çattı, temmuz zammı için de kritik gün!

Korsan taksiciden kadın müşteriye iğrenç hareket

Korsan taksiciden kadın müşteriye iğrenç hareket

Yer: Tokat! Genç kadın market çalışanına dehşeti yaşattı: Kafasını dolaba defalarca böyle vurdu!

Yer: Tokat! Genç kadın market çalışanına dehşeti yaşattı: Kafasını dolaba defalarca böyle vurdu!

Balyozlu cinayette sır perdesi aralandı! 'Soyadı aynı olduğu için...'

Balyozlu cinayette sır perdesi aralandı! 'Soyadı aynı olduğu için...'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Ünlü markaların çok satan ayakkabıları indirime girdi!

Ünlü markaların çok satan ayakkabıları indirime girdi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.