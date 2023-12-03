Çığlık çığlığa kaçıştılar: 7,6 büyüklüğündeki deprem böyle sallamış! Tsunami uyarısı yapılmıştı

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Filipinler’in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel saatle 22.37’de meydana gelen deprem 32.8 km derinlikte gerçekleşti.

Filipinler Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) tarafından yapılan açıklamada ise, depremin ardından tsunami uyarısı yapılırken, yerel saatle gece yarısına kadar tsunaminin Filipinleri vurabileceği ifade edildi. Ayrıca tsunaminin bugün Japonya’nın batı kıyısını da vurabileceği belirtildi.

HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Mindanao adasındaki Hinatuan bölgesi yerel yönetiminden yapılan açıklamada, bölgedeki hasar tespit çalışmalarının sürdüğü duyuruldu.

Yerel yönetim tarafından yayınlanan fotoğraflarda, 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından ortaya çıkan hasar yer aldı.

Fotoğraflarda bazı evlerin yıkıldığı, çatıların çöktüğü ve ufak çaplı hasarların meydana geldiği görüldü.

(İHA-DHA)





