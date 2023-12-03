HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çığlık çığlığa kaçıştılar: 7,6 büyüklüğündeki deprem böyle sallamış! Tsunami uyarısı yapılmıştı

Çığlık çığlığa kaçıştılar: 7,6 büyüklüğündeki deprem böyle sallamış! Tsunami uyarısı yapılmıştı

03.12.2023 12:05 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün Filipinler’in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Devamında tsunami uyarısı yapılan depremin gerçekleştiği anlar kameraya anbean yansıdı. Depremin bıraktığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Filipinler’in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel saatle 22.37’de meydana gelen deprem 32.8 km derinlikte gerçekleşti.

qwe

Filipinler Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) tarafından yapılan açıklamada ise, depremin ardından tsunami uyarısı yapılırken, yerel saatle gece yarısına kadar tsunaminin Filipinleri vurabileceği ifade edildi. Ayrıca tsunaminin bugün Japonya’nın batı kıyısını da vurabileceği belirtildi.

HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Mindanao adasındaki Hinatuan bölgesi yerel yönetiminden yapılan açıklamada, bölgedeki hasar tespit çalışmalarının sürdüğü duyuruldu.

filipinlerde-meydana-gelen-depremin-olusturdugu-hasar-fotograflara-yansidi_6540_dhaphoto1

Yerel yönetim tarafından yayınlanan fotoğraflarda, 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından ortaya çıkan hasar yer aldı.

Fotoğraflarda bazı evlerin yıkıldığı, çatıların çöktüğü ve ufak çaplı hasarların meydana geldiği görüldü. 

Büyük marketler de listeye alındı: Ürünler tek tek toplatılıyor! Büyük marketler de listeye alındı: Ürünler tek tek toplatılıyor!
İsraillilerin sinirlerini alt üst etti! Demir Kubbe hayal kırıklığına uğrattı İsraillilerin sinirlerini alt üst etti! Demir Kubbe hayal kırıklığına uğrattı

filipinlerde-meydana-gelen-depremin-olusturdugu-hasar-fotograflara-yansidi_6540_dhaphoto2

filipinlerde-meydana-gelen-depremin-olusturdugu-hasar-fotograflara-yansidi_6540_dhaphoto3

filipinlerde-meydana-gelen-depremin-olusturdugu-hasar-fotograflara-yansidi_6540_dhaphoto4

filipinlerde-meydana-gelen-depremin-olusturdugu-hasar-fotograflara-yansidi_6540_dhaphoto5

filipinlerde-meydana-gelen-depremin-olusturdugu-hasar-fotograflara-yansidi_6540_dhaphoto6

filipinlerde-meydana-gelen-depremin-olusturdugu-hasar-fotograflara-yansidi_6540_dhaphoto7

filipinlerde-meydana-gelen-depremin-olusturdugu-hasar-fotograflara-yansidi_6540_dhaphoto8

(İHA-DHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Kayseri! Yaklaşık bin 700 yıllık... "Oldukça özel"Yer: Kayseri! Yaklaşık bin 700 yıllık... "Oldukça özel"
Acı gerçeği duruşmada öğrendiler! Annesi felç, kardeşi kalp krizi geçirdiAcı gerçeği duruşmada öğrendiler! Annesi felç, kardeşi kalp krizi geçirdi
4 katlı bina böyle yerle bir oldu!4 katlı bina böyle yerle bir oldu!
Anahtar Kelimeler:
deprem Filipinler
En Çok Okunan Haberler
Seçil Erzan'ın "korkusundan" adını veremediği gizemli şahıs ortaya çıktı!

Seçil Erzan'ın "korkusundan" adını veremediği gizemli şahıs ortaya çıktı!

Hava almak için çıktı, zemini çöktü! Düşüp hayatını kaybetti

Hava almak için çıktı, zemini çöktü! Düşüp hayatını kaybetti

''Türk futbolunda kara gece!''

''Türk futbolunda kara gece!''

Polis memuruyla yaşadığı diyalog gündem oldu!

Polis memuruyla yaşadığı diyalog gündem oldu!

İsraillilerin sinirlerini alt üst etti! Demir Kubbe hayal kırıklığına uğrattı

İsraillilerin sinirlerini alt üst etti! Demir Kubbe hayal kırıklığına uğrattı

Cübbeli Ahmet'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu!

Cübbeli Ahmet'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Akım videosu çekmek istedi! Ortalık karıştı

Akım videosu çekmek istedi! Ortalık karıştı

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

11 yaşındaki öğrencisiyle ilişki ifşa edildi! "Sık sık arabamda buluşuyorduk"

11 yaşındaki öğrencisiyle ilişki ifşa edildi! "Sık sık arabamda buluşuyorduk"

Evden kaçan 14 yaşındaki kızla ilişkilerini savundu

Evden kaçan 14 yaşındaki kızla ilişkilerini savundu

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.