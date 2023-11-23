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Cihangir'de kapkaççılar genç kıza kabusu yaşattı! Korku dolu anlar kamerada

23.11.2023 09:59 | Son Güncelleme:
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Cihangir’de yolda yürüyen dövme sanatçısı Hilal Serra T.'yi araçla takip eden iki şahıs çantasını kapkaç yaptı. Çantasını bırakmak istemeyen genç kız önce yere savruldu ardından da çantanın askısıyla aracın peşinden koştu. Kapkaç anı kameralara yansırken, polis tarafından 34 ayrı güvenlik kamerası izlenerek yakalanan iki şahıs tutuklandı. Şahısların arkadaşına araç kiralatıp kapkaç yapmaya gittikleri belirlendi. İşte detaylar...

Cihangir'de kapkaççılar genç kıza kabusu yaşattı! Korku dolu anlar kamerada

Beyoğlu Cihangir semti Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi’nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda, gece saatlerinde dövme sanatçısı Hilal Serra T. yürüyerek evine doğru gitmeye başladı.

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GENÇ KIZ YERE SAVRULDU

O esnada genç kızı bir süre araçla takip eden iki şahıstan biri, yanına yaklaşarak çantasını kapkaç yaptı. Çantasını bırakmayan istemeyen genç kız ise yere savrularak birkaç metre sürüklendi. Neye uğradığını şaşıran genç kız, ayağa kalkıp aracın peşinden koşsa da başarılı olamadı. Elinde çantanın askısıyla aracın peşinden koşturmaya devam eden hafif yaralı genç kız, nefesi tükenince soluğu emniyette aldı.

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ARKADAŞINA ARAÇ KİRALATIP KAPKAÇ YAPMIŞ

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, genç kızın ifadesinden yola çıkarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Çalışmalar kapsamada 34 adet güvenlik kamerasındaki yüzlerce saatlik görüntüyü tek tek inceleyen polis ekipleri, tespit ettikleri aracın kiralık olduğunu belirledi. Ardından 27 adet görüntülü Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerasını inceleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, aracın Esenyurt’a gittiğini tespit etti. Aracı kiralayan şahsın Ezo B. olduğunun belirlenmesi üzerine şahıs evinde yakalandı.

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POLİS EVLERİNDE YAKALADI

Şahsın yapılan sorgusunda aracı kendisini kiraladığını ancak mahalleden arkadaşları olan Yusuf G. ve Bahattin Y.‘ye verdiğini söylemesi üzerine şahıslar adreslerine yapılan baskınla yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 2 şahıs, kapkaç olayını gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Kiralık aracın yapılan GPS kontrollerinde ise olay günü ve saatinde kapkaç yaptıkları güzergahtan geçtikleri tespit edildi.

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

İfadeleri alınarak adli işlemleri yapılan Yusuf G. ve Bahattin Y., sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece “kapkaç” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Öte yandan kapkaç anları ve devamında yaşananlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

İHA

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kapkaç Cihangir dövmeci
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