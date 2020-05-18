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Cihat Yaycı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 14:54 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanlığı'na atanan Tümamiral Cihat Yaycı istifa sonrası "İstifam asla Cumhurbaşkanımıza tepki değildir. Ona olan sadakatim ömrüm boyunca devam edecektir" dediği öğrenildi.

Cihat Yaycı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması

Tümamiral Cihat Yaycı’nın Genelkurmay Başkanlığı'na atanması sonrasında bugün istifa ettiği öğrenildi. İstifa haberi ile ilgili olarak AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner'e konuşan Yaycı'nın "İstifam asla Cumhurbaşkanımıza tepki değildir. Ona olan sadakatim ömrüm boyunca devam edecektir" dediği belirtildi.

Metiner sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Cihat Yaycı’nın istifa haberi doğrudur. Kendisiyle konuştum.

Dediği şudur:

“İstifam asla Cumhurbaşkanımıza tepki değildir. Ona olan sadakatim ömrüm boyunca devam edecektir. Bana asılsız iddialarla kumpas kuranların gerçek yüzleri ortaya çıkacaktır."

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