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Çıkanlar "pes" dedirtti! İçlerinde alışveriş arabası bile var

07.06.2023 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yapılan kıyı ve deniz temizliğinde 1,8 ton atık toplandı. Denizden çıkarılan lastik, cam şişeler, demir ve plastik sandalyeler, alışveriş arabası ve demir çöp kovası gibi atıklar 'pes' dedirtti.

Çıkanlar "pes" dedirtti! İçlerinde alışveriş arabası bile var

Dünya Çevre Günü dolayısıyla Başiskele Sahili'nde yapılan etkinlikte kıyı ve deniz temizliği yapıldı. Etkinlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin deniz araçları, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün deniz araçları ve dalgıç ekibi, bir liman işletmesi şirketinin dalgıç ekibi ve Başiskele Belediyesi’nin çöp toplama araçları yer aldı.

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GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Temizlik işlemi sonunda 1,8 ton atık toplandı. Denizden çıkan araba lastikleri, cam şişeler, demir ve plastik sandalyeler, alışveriş arabası ve demir çöp kovası gibi atıklar ise görenleri şaşırttı.

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Görenler şaşkına döndü! Öyle şeyler çıktı ki... Görenler şaşkına döndü! Öyle şeyler çıktı ki...

"BÖYLE LASTİK GİBİ ATIKLARIN DENİZDEN ÇIKARILMASI BİZLERİ ÇOK ENDİŞELENDİRİYOR"

Programda yaptığı konuşmada, toplumun çevre temizliği konusunda daha duyarlı olması gerektiğini söyleyen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Bizim bir hayalimiz var: Bu denizde yüzebildiğimiz günleri görmek istiyoruz. İnşallah bununla ilgili bütün kurumlar çalışmalarını yapıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve diğer paydaşlarımız İzmit Körfezi’nin dip temizliğini yapmak için büyük bir çalışma yapıyor. Devletimiz buna büyük özen gösterirken böyle lastik gibi atıkların denizden çıkarılması bizleri çok endişelendiriyor. Toplumumuzun bu konuda daha fazla duyarlı olmasını bekliyoruz. Bizler de Başiskele Belediyesi olarak, çevremizi koruyacak güzel işler yapıyoruz. 7’den 77’e tüm vatandaşlarımızda çevre bilincinin oluşması için çeşitli etkinlikler ve faaliyetler gerçekleştiriyoruz" dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Başiskele Atık deniz

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