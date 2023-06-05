Görenler şaşkına döndü! Öyle şeyler çıktı ki... 'Bunların hiçbirisini deniz üretmedi'

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen etkinlikte; deniz polisi, sahil güvenlik dalgıçlarının da katılımı ile Marmara Denizi'nin dibinde detaylı temizlik çalışması yapıldı.

ÇIKANLAR, GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Denizin dibinden hayalet ağlar, traktör lastiği, demir parçaları, bıçak, telefon benzeri onlarca atık çıktı. Denizden çıkan atıklar kıyıda sergilenirken, çöpleri ve atıkları gören vatandaşlar hayretler içerisinde kaldı.

"SÜLEYMANPAŞA'NIN DENİZLERİ HALEN ATIKLARLA KİRLETİLİYOR"

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, programda yaptığı açıklamada özellikle Sıfır Atık konusunda çok ciddi bir noktaya geldiklerini ifade ederek, “Tüm Trakya’da Sıfır Atık belgesine ilk sahip belediye Süleymanpaşa Belediyesidir. Özellikle okullarda başlattığımız Sıfır Atık kampanyası ile birlikte şu ana kadar 20 ton civarında geri dönüşüm malzemesi toplandı. Bu toplanan geri dönüşümler nakde döndü. Okul aile birliklerine gelir olarak artı hanelerine girmeye başladı. Süleymanpaşa’da günde 200 ton çöp çıkıyor. 200 tonun tamamını Sıfır Atık'a çevirmek istiyoruz. Atık çıkmayan bir belediyeye dönüştürmek istiyoruz. Bunun örnekleri var. Süleymanpaşa’nın denizleri halen atıklarla kirletiliyor. Özellikle su ve kanalizasyondan kaynaklı kirlilik halen devam ediyor” dedi.

"BUNLARIN HİÇBİRİSİNİ DENİZ ÜRETMEDİ"

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ise yaptığı açıklamada doğanın çöp üretmediğini ifade ederek, “Çöp dediğimiz ve bugün şikayet ettiğimiz her şey, insan yapısı. Birazdan denizden çıkanları hepimiz göreceğiz. Bunların hiçbirisini deniz üretmedi. Hepsini insanlar üretti ve denize attı veya düşürdü. Denizlerimizi temizlemeye gayret ediyoruz. Bu senenin sloganının temiz deniz ve temiz dünya olması çok anlamlı” diye konuştu.

Etkinlikte, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için denize çelenk bırakıldı. (İHA)



