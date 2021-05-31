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Çikolata kisti nedir? Kadınlarda çikolata kisti neden oluşur? Çikolata kisti tehlikeli mi?

Seray Üstün Seray Üstün
31.05.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endometriozis, rahmin içini kaplayan endometrium kelimesinden üretilmiş ve halk arasında çikolata kisti olarak bilinmektedir. Rahmin içini kaplayan endometrium, adetten sonra kalınlaşarak bebeğin rahimde tutunmasını sağlar. Endometrium rahmin dış bölgesinde oluştuğunda her ay kanar ve kan dışarı atılamadığından birikerek çikolata kisti oluşur.

Çikolata kisti nedir? Kadınlarda çikolata kisti neden oluşur? Çikolata kisti tehlikeli mi?

Çikolata kisti yumurtalıklarda, tüplerde ve pelvik organlarda görülse bile çok nadiren pelvik organlarının dışında görülebilir. Dünya üzerinde günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyen yaygın bir hastalık olup, daha çok 30 ile 40 yaş arası 176 milyon ve ülkemizde 2 milyon civarında kadında olduğu düşünülmektedir. Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Kanser Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mert Göl konu hakkında bilgiler verdi.

Çikolata kisti, kronik bir hastalık olup henüz neden olduğu bilinmemektedir. Çikolata kisti en çok cinsel ilişkide ve adet döneminde çok şiddetli ağrıya neden olur. Sürekli idrara çıkma, sürekli yorgun hissedilmesi, kabızlık, makat bölgesine vuran ağrı görülebilir. Kadın kısırlığının sebeplerinden biri olarak gösterilebilir. Gebelik oluşması için yumurtanın fallop tüpünden geçerek sprem ile döllenmesi ve rahim duvarına bağlanması gerekir. Çikolata kisti spermlerin ölmesine neden olan toksinler üretmesinden başka, çikolata kistinin fallop tüplerini tıkamasına neden olabilir ve yumurtayla spermin birleşmesini engeller. Doğurganlık sorunu olmasa bile her ay adet dönemlerinde ya da cinsel ilişki sırasında yaşadıkları kronik ağrı dayanılmaz bir hale dönüşebilir. Depresyon, anksiyete gibi ruhsal problemlerin oluşmasına neden olabilir.

ÇİKOLATA KİSTİ (ENDOMETRİOZİSİN) NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Endometriozisin semptomlarını azaltmak ve ilerlemesini azaltmak için ilaç tedavisi uygulanabilir. Hastanın hamilelik düşünmüyorsa hormon tedavisiyle endometrium kalınlaşması engellenir. Çocuk düşünen kadınlarınsa hormon tedavisi alamayacağından cerrahi tedavi tercih edileceği gibi semptomların yaşam kalitenizi bozması durumunda cerrahi tedavi uygulanabilir. Günümüzde laparaskopik (kapalı ameliyat) ile üreme organlarına herhangi bir zarar vermeden çikolata kistleri çıkartılmaktadır.

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