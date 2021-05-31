Çikolata kisti nedir? Kadınlarda çikolata kisti neden oluşur? Çikolata kisti tehlikeli mi?

Çikolata kisti yumurtalıklarda, tüplerde ve pelvik organlarda görülse bile çok nadiren pelvik organlarının dışında görülebilir. Dünya üzerinde günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyen yaygın bir hastalık olup, daha çok 30 ile 40 yaş arası 176 milyon ve ülkemizde 2 milyon civarında kadında olduğu düşünülmektedir. Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Kanser Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mert Göl konu hakkında bilgiler verdi.

Çikolata kisti, kronik bir hastalık olup henüz neden olduğu bilinmemektedir. Çikolata kisti en çok cinsel ilişkide ve adet döneminde çok şiddetli ağrıya neden olur. Sürekli idrara çıkma, sürekli yorgun hissedilmesi, kabızlık, makat bölgesine vuran ağrı görülebilir. Kadın kısırlığının sebeplerinden biri olarak gösterilebilir. Gebelik oluşması için yumurtanın fallop tüpünden geçerek sprem ile döllenmesi ve rahim duvarına bağlanması gerekir. Çikolata kisti spermlerin ölmesine neden olan toksinler üretmesinden başka, çikolata kistinin fallop tüplerini tıkamasına neden olabilir ve yumurtayla spermin birleşmesini engeller. Doğurganlık sorunu olmasa bile her ay adet dönemlerinde ya da cinsel ilişki sırasında yaşadıkları kronik ağrı dayanılmaz bir hale dönüşebilir. Depresyon, anksiyete gibi ruhsal problemlerin oluşmasına neden olabilir.