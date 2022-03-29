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Cildin nemli kalması için hangi besinler tüketilmeli?

29.03.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cilt bakımı her yaştan hem kadın hem de erkekler için çok önemlidir. Soğuk kış günlerinin yanı sıra mevsim geçişleri de cildi kötü etkileyen unsurlardır. Ama beslenme düzeni ile bu sorunu dengeleyebileceğimizi biliyor muydunuz?

Cildin nemli kalması için hangi besinler tüketilmeli?

Cilt güzelliği ve cilt bakımı her yaştan kadın ve erkek için çok önemlidir. Cildin nem oranını arttıran ve yaşlanmayı tersine çevirecek besinleri beslenme programınıza dahil ederek sağlıklı bir cilde kavuşabilirsiniz.

CİLDİ NEMLENDİREN BESİNLER

Su: Gün içerisinde su tüketimini kesinlikle unutmayın ve suyun gücünü asla hafife almayın! Günlük mutlaka 2 Lt suyu cildinizin nemli kalması için tüketmelisiniz

Hindistancevizi: Kremlerin ve kozmetik ürünlerin içinde sıklıkla bulunan hindistancevizini öğünlerinize eklemenin de cildinizin nem oranına büyük faydası bulunmakta! İçtiğiniz kahvelerin içine hindistancevizi yağı olarak 1 tatlı kaşığı koyarak rahatlıkla tüketebilirsiniz

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Avokado: Sağlıklı yağların, proteinlerin ve vitaminlerin karışımı, vücudunuzun içeriden ve dışarıdan güçlenmesini sağlamakta! Avokadonun da sağlıklı yağı cildinizi kış aylarında nemli tutacaktır. Salatalarınıza ya da kahvaltı öğünlerinizde yarım avokado olarak tüketebilirsiniz.

Her gün avokado yerseniz vücudunuza ne olur?Her gün avokado yerseniz vücudunuza ne olur?

Turunçgiller (Portakal, mandalina, greyfurt): Süper antioksidanlardır! Cildinizin sıkı ve elastik kalması için kolajen oluşumunu artıran C vitamini bakımından zengindirler. Aynı zamanda turunçgiller yüzde 90 su içerirler. Meyvenin suyunu değil, posalı olarak tamamını gün içerisinde ara öğünlerinize ya da kahvaltınıza ekleyebilirsiniz


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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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