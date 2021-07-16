Cildiniz çok kuruyorsa acil alışkanlıklarınızı değiştirmelisiniz! Cilt kuruluğuna neden oluyor

Pürüzsüz bir cilde kavuşmak herkesin en büyük hayalidir. Hava sıcaklığı, beslenme alışkanlıkları ve çevresel faktörler cildinizde deformasyonlara neden olabilir. Özellikle yaz aylarında cildinizin daha fazla kuruduğunu ve neme ihtiyacı olduğunu hissedersiniz. Sürekli olan nemlendirici kullanmanıza rağmen hala kuruluk sorunu yaşıyorsanız sizler için nedenlerini araştırdık.

ÇOK FAZLA SU TÜKETİMİ

Kulağa garip geldiğininin farkındayız. Çok fazla su tüketmek cilde zarar verebilir. Günlük olarak 2 litre su tüketilmesi tavsiye edilse de aşırı miktardaki su vücudun temel minerallerini kaybetmesine neden olur. Bu durum cildi etkiler ve mat bir görünüme yol açar.

DUŞ SÜRELERİNİN UZUNLUĞU

Uzun ve sıcak bir duş, yoğun geçen bir günün sonrasında ilaç gibi gleir. Ancak sıcak suya sürekli olarak maruz kalması cildinizi etkiler. Sıcak su , cildinizin dolgun ve canlı kalması için ihtiyaç duyduğu yağı ve nemi giderir ve duş ne kadar uzun sürerse cildinizi o kadar fazla kurutur. Cildinizin koruyucu bariyerine zarar vermeyecek daha yumuşak sabunlar kullanarak kısa ılık duşlar almak daha güvenlidir.

NEMLENDİRİCİ KULLANMA ZAMANI

Bir nemlendiriciyi en uygun zamanda kullanmak tam anlamıyla faydalanmanıza yardımcı olur. Yüzünüzü kurulayıp ardından krem sürmek yerine cildiniz hala nemliyken uygulayın. Bu cildinizin daha yoğun bir şekilde nemlenmesine yardımcı olur. Hatta kusursuz porselen ciltleri ile tanınan Koreli kadınlar, yüzlerini yıkadıktan sonra sadece 3 saniye içerisinde nemlendirici uyguluyorlar.

ÇORAPSIZ UYUMAK

Yaz sıcaklarında çorapla uyumak tam bir işkence gibi gözükse de aslında topukların çatlamasını önleyen en etkili formüldür. Gece yatmadan önce krem sürerek çorap giyerseniz topuklarınızdaki kurumanın önüne geçebilirsiniz.

YÜZÜ HAVLUYLA SİLMEK

Cildinizi sert bir pamuklu havluyla ovmak, hassas cildi kurutabilir ve tahriş edebilir. Bu da kırmızı görünmesine ve kaşıntılı hissetmenize neden olabilir. Daha fazla tahrişi önlemek için cildinizin kurumasını bekleyin.

SIK YUMURTA TÜKETMEK

Yumurtalar harika bir protein kaynağı olmasına rağmen aşırı yenildiğinde cilt kuruluğuna neden olabilir. Yumurtalar A vitamini bakımından yüksektir ve çok fazla yemek cildinizi olumsuz etkileyebilir .

YANLIŞ NEMLENDİRİCİ SEÇİMİ

Cildiniz yağlıysa, su bazlı bir nemlendirici sizin için en iyi sonucu verir ve hassas ciltler yatıştırıcı içerikli kremlerden faydalanır. Cilt tipinize uygun bir ürün kullanmak, suyun cildinizden çok hızlı buharlaşmasını önlemeye ve daha uzun süre nemli kalmasını sağlamaya yardımcı olabilir.



