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Cildinizdeki istenmeyen lekeler için kullanabileceğiniz Bioderma Photoderm Spot incelemesi ve kullanıcı yorumları

17.03.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cildi her mevsim güneşten korumak, cilt sorunlarını önlemek için çok önemli. Lekeli ciltler için özel olarak geliştirilen Bioderma Photoderm Spot SPF50+ ile karşınızdayız! Ürünle ilgili kafanızdaki tüm soru işaretlerini kaldırmaya yardımcı olacak bilgileri ve benzer ürünleri derledik. İncelemeye ne dersiniz?

Cildinizdeki istenmeyen lekeler için kullanabileceğiniz Bioderma Photoderm Spot incelemesi ve kullanıcı yorumları

Cilt, güneşin zararlı ışınlarına maruz kaldığında maalesef geri dönüşü zor problemler meydana gelebiliyor. Erken yaşlanma belirtileri ve lekelenme gibi sorunlar bunların başında geliyor. Özellikle hassas ciltler lekelenmeye daha fazla müsait oluyor. Etkin koruma sağlayan bir koruyucuyla tüm bu sorunların önüne geçebilirsiniz. Bioderma Spot SPF50+ kullananların yorumlarına, ürünün özelliklerine ve faydalarına göz atmaya ne dersiniz?

Bioderma Photoderm Spot SPF50+

Cildinizdeki istenmeyen lekeler için kullanabileceğiniz Bioderma Photoderm Spot incelemesi ve kullanıcı yorumları

Bioderma Photoderm Spot SPF50+'ın özellikleri

Bioderma Photoderm Spot SPF50+, leke sorunu yaşayan ya da leke oluşma riskini taşıyan ciltleri güneşin zararlı ışınlarından koruyan bir krem. SPF50+ ile çok yüksek koruma sağlıyor. Ürün, kurutucu dermatolojik uygulamaların sonucunda yoğun kuruluk yaşayan cilt tipleri için uygun. Photoderm Spot'un hücresel bioprotection patenti de bulunuyor. Bu sayede tüm ciltte leke oluşumunu önlemede oldukça etkili. Ürün hem yüz hem vücut için kullanıma uygun. 150 ml'lik boyutu uzun süreli kullanım imkânı sunuyor. Cildi güneşin zararlı ışınlarından korumasının yanı sıra cildin yatışmasına ve nemlenmesine de destek oluyor. Sıvı ve akışkan formdaki ürün, ciltte yağlı bir his ve beyaz leke bırakmıyor. Böylece cildinizde ağırlık hissetmeden güneşten korunmanızı sağlıyor. Paraben ve parfüm gibi zararlı içerikleri barındırmayan ürünü gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ürünü kullanmadan önce iyice çalkalamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Güneşe çıkmadan önce yüz ve vücut bölgesine eşit miktarda ürünü uygulamalısınız. Etkin koruma için her 2 saatte bir tazelemelisiniz. Yüzme gibi cildin ıslandığı durumlarda aynı işlemi tekrarlamalısınız.

Bioderma Photoderm Spot SPF50+'ın faydaları

Maksimum anti UVB etkisi ve UVA ışınlarını önleyen performansıyla Bioderma Photoderm Spot SPF50+, güvenli güneş koruması sağlıyor. Özellikle lekeye eğilimli ciltlerde güneş lekeleri çok kolay oluşabiliyor. Ürünün temel odak noktası, bu tip probleme açık ciltleri en yoğun şekilde koruyup lekeleri önlemek. Her cilt güneşe gereğinden fazla maruz kaldığında kendini hücresel hasarlardan korumak için doğal koruma mekanizmasını çalıştırıyor. Bazı durumlarda bu mekanizma eksik kalabiliyor. Ürünün hücresel bioprotection formülü, hücreden başlayan bir koruma sağlıyor. Ciltte oluşabilecek hasar riskini azaltıyor ve güneş kaynaklı cilt yaşlanmasının da önüne geçiyor. İçeriğindeki spesifik aktif içerikler ise hiperpigmentasyon riskini azaltmaya yardımcı oluyor. Güneşe karşı toleransın azlığı sonucu oluşan reaksiyonların ve güneş kaynaklı erken yaşlanma etkilerinin de büyük oranda önüne geçiyor. Aynı zamanda güneşe çıktığı zaman hassaslaşan ciltlerin de yatışmasını sağlıyor.

Bioderma Photoderm Spot SPF50+'ı kullananların yorumları

Bioderma Photoderm Spot SPF50+ kullananların yorumları genel olarak değerlendirildiğinde üründen memnun kalanların çoğunlukta olduğu görülüyor. Olumlu yorumlar cilde hiç ağırlık yapmadığı, yapısının su gibi incecik olduğu ve ürünü kullanırken ciltte hiç lekelenme olmadığı yönünde. Bioderma Spot Güneş Kremi kullananlardan memnun olanların cilt tipinin genellikle kuru ve normal olması da göze çarpıyor. Bu cilt tipine sahip kişiler, ürünün ciltle kolayca bütünleştiğini düşünüyor. Olumsuz yorumlar ise ürünün ciltte yağlı bir his bırakıp ağırlık yaptığı yönünde. Memnun olmayanların genellikle karma ve yağlı cilt tipine sahip oldukları görülüyor. Bioderma Photoderm Spot 150 ml 50 SPF kullananlar, yağlı cilt tipine sahip kişilerin üründen uzak durmaları gerektiğini belirtiyor. Ürünün boyutu hakkında ise 150 ml'lik büyük boyutunun fiyat performans açısından beklentileri karşıladığı ve uzun süreli kullanıma çok uygun olduğu yönünde çokça olumlu yorum bulunuyor. Çok fazla kişi tarafından deneyimlenip yorumlanan güneş kremi, yüksek kullanıcı puanlamasına sahip.

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Bioderma Photoderm Spot SPF50+'a benzer ürünler

1. Ducray Melascreen Uv Creme SPF 50+ Legere

Cildinizdeki istenmeyen lekeler için kullanabileceğiniz Bioderma Photoderm Spot incelemesi ve kullanıcı yorumları

Ducray Melascreen, güneşin neden olduğu ciltteki homojen olmayan renklenmenin düzene girmesine yardımcı oluyor. SPF50+ koruması en hassas ciltlerin bile güneşten yüksek seviyede korunmasına olanak tanıyor. Antioksidan etkisiyle de kahverengi lekelerin görünümünü düzeltmeye ve hücre hasarına karşı korumaya yardımcı oluyor. Hipoalerjenik ürün parfüm, paraben ve komedojenik maddeleri içermiyor. Bu sayede cilde zarar vermediği için hassas ciltler de rahatlıkla kullanabiliyor.

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2. Solante Pigmenta Lotion SPF50+

Cildinizdeki istenmeyen lekeler için kullanabileceğiniz Bioderma Photoderm Spot incelemesi ve kullanıcı yorumları

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Lekeli ciltlere özel yüksek kalitede bir güneş koruyucu arıyorsanız Solante Pigmenta'ya bir şans vermelisiniz. Ürün, eşsiz formülüyle hem yeni leke oluşmasına hem mevcut lekelerin koyulaşmasına engel oluyor. Bunların yanı sıra var olan lekelerin geçmesi için de etkili. Çok yüksek düzeyde UVA ve UVB korumasıyla yoğun bir etki sunuyor. Yaşlanma karşıtı ve antioksidan içeriğe sahip olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

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3. La Roche-Posay Anthelios Pigmentation SPF50+ Tinted Cream

Cildinizdeki istenmeyen lekeler için kullanabileceğiniz Bioderma Photoderm Spot incelemesi ve kullanıcı yorumları

UV ışınları nedeniyle hiperpigmentasyon problemi yaşayan ciltler için uygun Anthelios Pigmentation, oldukça etkili. Procerad ile zenginleştirilmiş ve dermotologlar tarafından test edilmiş çeşitli korumalara sahip bir güneş koruyucu. Diğer ürünlerden farklı olarak renkli forma sahip. Bu sayede cilt tonunu eşitler ve lekelerin kapanmasına yardımcı olur. Suya karşı dayanıklı ürün, ciltle bütünleşen bir dokuya sahip.

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4. Dead Sea Spa Magik Aydınlatıcı Leke Karşıtı Krem SPF50

Cildinizdeki istenmeyen lekeler için kullanabileceğiniz Bioderma Photoderm Spot incelemesi ve kullanıcı yorumları

Tüm ciltlerin kullanımına uygun Dead Sea Spa Magik Aydınlatıcı Leke Karşıtı Krem SPF50, cilt lekelerini gidermeye yardımcı bir güneş koruyucu. Kendine özgü formülü sayesinde cilt tonunu eşitliyor ve aydınlatıcı bir etkiyi de size sunuyor. İçeriğindeki E vitamini sayesinde anti-aging etkisi gösteriyor, cildi UVA ve UVB ışınlarına karşı koruyor. Zengin mineral içeriğiyle de cildinize ihtiyaç duyduğu nemi sağlıyor.

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5. Sinoz Leke Karşıtı Güneş Kremi SPF50+

Cildinizdeki istenmeyen lekeler için kullanabileceğiniz Bioderma Photoderm Spot incelemesi ve kullanıcı yorumları

Sinoz Leke Karşıtı Güneş Kremi SPF50+, özel formülü sayesinde güneş lekelerinin oluşmasını engellemeye yardımcı oluyor. Ürün, çok fazla deneyimlenmesi ve olumlu yorumlarıyla öne çıkıyor. İçeriğindeki panthenol, cildi güneşe karşı korurken aynı zamanda besliyor. Formülündeki zerdeçal ise cildin elastikiyetinin geri kazanılmasını destekliyor. Leke karşıtı bakımın olmazsa olmazı aktif içerikler güneş kremiyle birleşip daha ışıltılı ve pürüzsüz bir görünüm oluşturuyor.

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6. Vichy Capital Soleil Leke Karşıtı Yüz Kremi SPF 50+

Cildinizdeki istenmeyen lekeler için kullanabileceğiniz Bioderma Photoderm Spot incelemesi ve kullanıcı yorumları

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Çok yüksek korumalı leke karşıtı güneş koruyuculardan bir başkası ise Vichy Capital Soleil. Ürün, renkli ve 3 etkili leke karşıtı koruyucu bakım sunuyor. Cilt tonunu eşitliyor, koyu lekelerin görünümünü azaltıyor ve cildi zararlı güneş ışınlarına karşı koruyor. PhE-resorcinol içeren formülüyle ciltteki lekelerin görünümünü azaltıp yeni oluşacak lekeleri engelliyor. Hipoalerjenik güneş koruyucunun formülünde güçlendirici ve yatıştırıcı Vichy termal suyu yer alıyor.

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7. Bioderma Pigmentbio Daily Care SPF50+

Cildinizdeki istenmeyen lekeler için kullanabileceğiniz Bioderma Photoderm Spot incelemesi ve kullanıcı yorumları

Bioderma Pigmentbio, lekeye eğilimli hassas ciltler için aydınlatıcı ve güneşten koruyucu etkiye sahip bakım kremi. LumiRevealTM teknolojisiyle cildin doğal ışıltısını geri kazandırmayı ve ciltte lekeye neden olan etkilerin azaltılmasını amaçlıyor. İçeriğinde güçlü UVA ve UVB filtreleri, antioksidan etkili C ve E vitaminleri bulunuyor. Böylece cildi erken yaşlanma belirtilerine karşı da koruyor. Vitamin PP içeriği ise ciltte uzun süreli nemlendirme sağlıyor.

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