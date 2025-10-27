Cildinizin ihtiyaç duyduğu kapatıcılığı sağlayan Clinique fondötende fırsat var!

Makyajın rahat ve hızlı uygulanabilmesi, ciltte ağırlık yapmaması ve pürüzsüz bir bitiş sağlaması, fondöten seçiminde öne çıkan temel kriterlerden birkaçı. Çünkü iyi bir fondöten, kapatıcı etkisiyle küçük kusurları dengelerken cildi doğal ve canlı gösterir. Hem yoğun bir gün geçiren hem de makyajında doğal bir bitiş isteyenler için harika bir fırsat yakaladık! Gelin, hafif yapısı ve uzun süre kalıcılığıyla gün boyu taze görünüm sunan Clinique Superbalanced Fondötene bir göz atalım!

İkinci bir cilt gibi görünen: Clinique Superbalanced Fondöten (No: Petal)

Clinique Superbalanced Fondöten ile cildinizde hem nem dengesi sağlamak hem de fazla yağı kontrol altına almak artık mümkün. Yağ içermeyen formülü sayesinde kuru bölgeleri nemlendirirken T bölgesi gibi yağlı alanlarda fazla parlaklığı azaltmasıyla cildinizin tüm gün boyunca dengeli ve doğal görünmesini destekler. Orta kapatıcılığı ve mat-doğal bitişi ile küçük kusurları gizlerken cildinize ipeksi bir dokunuş kazandırır. Uzun süre kalıcı ve suya dayanıklı yapısıyla yoğun günlerde bile taze bir görünüm sağlayan fondöten, kuru, karma veya yağlı cilt tiplerine uygun formülüyle cildinizin ihtiyaç duyduğu dengeyi sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Fondöten kolayca uygulanıyor ve iyi dağılıyor. Losyon kıvamında ve yüzümde çok hafif bir his bırakıyor. Yarı mat bir bitişe sahip ama cildimi kurutmuyor veya gözeneklerime veya ince çizgilerime yerleşmiyor. Cildim zaman zaman oldukça yağlı olabiliyor ancak 8 saatlik bir iş gününün sonunda bu ürünü kullandığımda yüzümde sadece az bir parlaklık kalıyor."

"Öncelikle, bu süper dengeli makyaj uzun süre kalıcı kapatıcılık sağlıyor. Sabah uyguladım ve sabun ve suyla çıkarana kadar çıkmadı. Ayrıca yüzüme bolca sürmeme gerek kalmadı. İhtiyacım olan kapatıcılığı sağlamak için az miktarda ürün yeterliydi. Cilde hızla karışan, kusursuz ve pürüzsüz bir cilt tonu veren, kusurları gizleyen ve görünümünüz hakkında kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayan bir fondöten arıyorsanız, bu harika bir ürün."

Bu içerik 27 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.