Herkesin konuştuğu Tom Ford parfüm sadece bugün indirimde!

Bir parfümün değeri yalnızca hoş kokusunda değil, günlük yaşamda yarattığı farkla da ortaya çıkar. Doğru parfümle sabah işe hazırlanırken enerjiniz yükseltebilir ve özel anlarınızı daha unutulmaz kılabilirsiniz.

Çiçeksi ve oryantal: Tom Ford Velvet Orchid EDP Kadın Parfüm (50 ml)

Velvet Orchid, benzersiz bir karakter ve atmosfer sunan, cesur ve göz alıcı çiçeksi imzasıyla dikkat çekiyor. Üst notalarında mandalina, bergamot, rom ve balın ferah ve davetkar açılışıyla başlarken, kalbinde yoğun siyah orkide, kadife orkide, yasemin, gül yağı, nergis, portakal çiçeği ve sümbül gibi çiçeksi notalar bir araya gelerek sofistike bir zarafet yaratıyor. Tom Ford’un zamansız imzasını taşıyan bu koku, hayali bir siyah orkide akoru ve Güney Brezilya’nın mor orkide dokunuşlarıyla özgünlüğünü pekiştiriyor. Alt notalarda ise vanilya, mür, süet, sandal ağacı, Peru balsamı ve labdanum gibi sıcak ve zengin aromalar, kokunun kalıcılığını ve derinliğini artırarak her adımda kendinizi özel hissettiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Kokusu çok güzel, kendime aldım, kalıcılığı çok iyi, mağazalarda daha pahalı, özel günlerde kullanıyorum. Tom Ford'dan birkaç parfüm daha aldım, bayıldım."

"Kokusunu çok beğendiğim, kadınlardan ve erkeklerden iltifat aldım, kadınlara hangi koku olduğunu söylemek istemiyorum, bu yüzden de benim gibi kokmuyorlar."

