Herkesin konuştuğu Tom Ford parfüm sadece bugün indirimde!

Günlük hayatın temposu içinde kendimizi iyi hissetmenin en kolay yollarından biri de kendimize yakışan bir parfüm kullanmaktan geçiyor. Çünkü iyi bir koku, hem güveninizi artırır hem de çevrenizde bırakacağınız etkiyi güçlendirir. Ancak yoğun hayat, fiyatlar ve seçeneklerin çokluğu bazen bu seçimi zorlaştırabilir ve ihtiyacınız olan kokuyu bulmanızı engelleyebilir. Kendinizi şımartmak ve özel anları daha unutulmaz kılmak için Tom Ford parfüm şu an indirimde!

Sultan Oğuz

Bir parfümün değeri yalnızca hoş kokusunda değil, günlük yaşamda yarattığı farkla da ortaya çıkar. Doğru parfümle sabah işe hazırlanırken enerjiniz yükseltebilir ve özel anlarınızı daha unutulmaz kılabilirsiniz. Eğer çiçeksi notalardan hoşlanıyor veya oryantal kokuların size yakıştığını düşünüyorsanız hem kalite hem de avantajlı fiyatıyla çok hoşunuza gidecek Tom Ford parfümün fiyatı düşmüşken sepetinize eklemeyi unutmayın!

Çiçeksi ve oryantal: Tom Ford Velvet Orchid EDP Kadın Parfüm (50 ml)

Herkesin konuştuğu Tom Ford parfüm sadece bugün indirimde! 1

Velvet Orchid, benzersiz bir karakter ve atmosfer sunan, cesur ve göz alıcı çiçeksi imzasıyla dikkat çekiyor. Üst notalarında mandalina, bergamot, rom ve balın ferah ve davetkar açılışıyla başlarken, kalbinde yoğun siyah orkide, kadife orkide, yasemin, gül yağı, nergis, portakal çiçeği ve sümbül gibi çiçeksi notalar bir araya gelerek sofistike bir zarafet yaratıyor. Tom Ford’un zamansız imzasını taşıyan bu koku, hayali bir siyah orkide akoru ve Güney Brezilya’nın mor orkide dokunuşlarıyla özgünlüğünü pekiştiriyor. Alt notalarda ise vanilya, mür, süet, sandal ağacı, Peru balsamı ve labdanum gibi sıcak ve zengin aromalar, kokunun kalıcılığını ve derinliğini artırarak her adımda kendinizi özel hissettiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kokusu çok güzel, kendime aldım, kalıcılığı çok iyi, mağazalarda daha pahalı, özel günlerde kullanıyorum. Tom Ford'dan birkaç parfüm daha aldım, bayıldım."
  • "Kokusunu çok beğendiğim, kadınlardan ve erkeklerden iltifat aldım, kadınlara hangi koku olduğunu söylemek istemiyorum, bu yüzden de benim gibi kokmuyorlar."
Ürünü İncele

Herkesin konuştuğu Tom Ford parfüm sadece bugün indirimde! 2

Bu içerik 27 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

