Cildinizin kusursuz görünmesini sağlayacak en iyi fondöten çeşitleri

Raflarda likit, krem, stick gibi farklı formlarda bulabileceğimiz fondötenlerin kapatıcılığın yanı sıra nemlendirme, güneş koruması gibi pek çok farklı işleve sahip çeşitleri bulunuyor. Doğru fondöteni seçerken "Bu fondöten neden yapılıyor, ne kadar sürede bozulur?" gibi soruları sormayı ihmal etmeyin. Ten makyajınızın cildin bütünüyle uyum içerisinde ve doğal görünmesi için ise cilt tonunuza en yakın seçimi yapmanız oldukça önemli.

Açıktan koyuya geniş bir skalaya sahip fondöten renklerinin soğuk, sıcak ya da nötr alt tonlarının da görünümünüzde belirleyici olacağını unutmayın. Ayrıca cilt tipinizden emin olmanız da bu seçimi sizin için kolaylaştırabilir. Fondöten önerisi arayanlar için birbirinden başarılı ürünler:

Elinizin altından asla eksik etmeyin: M.A.C Studio Fix Fluid

Renk tonları eşitlenmiş, pürüzsüz bir cilt; gün içinde kendimizi çok daha iyi ve mutlu hissetmemizin de anahtarı olabilir. Ten makyajına ayıracak uzun uzun vakitlerimiz yoksa bile kapatıcılığı yüksek, iyi bir likit fondötenle istediğimiz sonucu saniyeler içerisinde alabiliriz. M.A.C Studio Fix Fluid SPF 15, tam da bu zamanlarımızın kurtarıcısı. Makyaj bloggerlarına "Hangi fondöteni önerirsiniz?" diye sorulduğunda en sık alınan cevaplardan biri olan M.A.C Studio Fix Fluid, özel içeriği sayesinde yağ kontrolü sağlayabilen bir fondöten. Uyguladığınız miktara bağlı olarak kapatıcılığını ortadan yükseğe doğru ayarlayabiliyor ve lekeleri kapatıp cilt tonunuzu eşitleyebiliyorsunuz. Likit yapısı sayesinde cilt üzerinde kolayca dağılabilen M.A.C Studio Fix Fluid'in bir artısı da SPF 15 özelliği sayesinde yaz-kış cildi UVA ve UVB ışınlarından koruyabiliyor olması. Üstelik renk skalası da oldukça geniş.

Göz altı kapatıcılarınıza veda etme vakti gelmiştir belki, ne dersiniz?

Uyandıktan sonra dakikalar içerisinde kusursuz bir cilde kavuştuğunuz o paralel evrenin kapısını çok da uzakta aramaya gerek olmayabilir. Sizi, hem fondöten hem de concealer olarak kullanabileceğiniz Clinique Beyond Perfecting ile tanıştıralım. Clinique Beyond Perfecting, kuru karma ve karma yağlı cilt tipleri için özel olarak geliştirilen formülü sayesinde cilt üzerinde ağırlık yapmadan üstün kapatıcılık sağlıyor. Pek çok renk seçeneği bulunan Clinique Beyond Perfecting, ciltle bütünleşerek sizi doğal ve pürüzsüz bir ten görüntüsüne kavuşturuyor. Sivilce, kızarıklık gibi problemleri kolayca kapatabilen Clinique Beyond Perfecting'in küçük bir miktarı ile siz de kusursuz bir cildin keyfini uzun süre çıkarabilirsiniz.

Tek ürünle tüm cilt kusurlarınızı kapatın!

Çizgilere dolan, kat kat bir tabaka gibi görünen eski fondötenlerinizi bir daha hatırlamamak üzere unutun, gitsin. 24 saate kadar etkisini kaybetmeyen Estee Lauder Double Wear Stay in Place, nemlendirici içeren özel formülü sayesinde tüm cilt kusurlarınızı mükemmel bir biçimde kapatıyor. Yağ içermeyen formülü, ciltteki yağlılığı kontrol ederek akne ve gözenek oluşumlarının önüne geçiyor. Isı, nem gibi zorlu koşullarda dahi kusursuz görünümünden ödün vermeyen, waterproof özelliğe sahip Double Wear Stay in Place ile akma, kıyafetlere bulaşma gibi olumsuzlukları da geride bırakabilirsiniz. Sentetik parfüm, gluten, alkol, mineral yağ ya da hayvansal türevli hiçbir bileşen içermeyen formülü sayesinde "Bu fondöten neden yapılıyor?" endişelerine kapılmadan güvenle kullanabilirsiniz.

"Fondöten nasıl sürülür" endişeleriniz mi var hâlâ? E, stick fondötenler ne güne duruyor?

Likit fondötenler, makyaj süngeri ve fırçalarıyla kolayca sürülüp dağıtılabilse de miktarını ve yoğunluğunu ayarlamak biraz tecrübe isteyebiliyor. Böyle durumlarda yardıma stick fondötenler yetişiyor. Parmak uçlarınızın ısısıyla kolayca dağıtabileceğiniz stick fondötenler, sivilce gibi cilt problemleri yaşadığınız dönemlerdeki bölgesel kullanımlara da gayet uygun. Yüksek kapatıcılığı ile kusursuz bir görünüm vadeden ve kolayca uygulanabilen bir stick fondöten arıyorsanız Lancome Teint Idole Ultra Compact Stick'e bir şans verebilirsiniz. Pudralı, kremsi bir yapıya sahip olan Teint Idole Ultra Compact Stick; cilde doğal ve sağlıklı bir görünüm veriyor. Pek çok renk tonu bulunan Teint Idole Ultra Compact Stick'i hem fondöten hem kapatıcı olarak kullanabilirsiniz. Farklı tonlarını edinerek kontür ve aydınlatma adımlarını da tamamlayabilirsiniz.

Kusursuz kapatıcılık, doğal görünüm ve üstün nemlendirme bir arada!

Sizi kremsi yapısı ve yarı mat dokusuyla kolayca uygulanıp cilde kusursuz bir kapatıcılık sağlayan, benzersiz bir fondötenle daha tanıştırıyoruz: Jane Iredale Beyond Matte Liquid Foundation. Tüm cilt tiplerine mükemmel bir uyum sağlayan bu fondöten, kırışıklıkları gizleyerek cilde pürüzsüz bir görünüm kazandırıyor. Komedojenik olmayan, hipoalerjenik ve vegan içeriğiyle cilt sağlığını korurken formülündeki bitki özleri ve hyaluronik asitler, cildin doğal bariyerini de güçlendiriyor.

Yok canım, ne fondöteni!

"Hangi fondöten daha iyi?" sorusuna cevap arıyorsak Maybelline'in Super Stay Active Wear 30H Fondöten'ini de mutlaka anmalıyız. Terlemeye, suya ve bulaşmaya dayanıklı olan bu fondöten; 30 saate varan bir kalıcılık vadediyor. Zengin pigmentleri sayesinde tek kat uygulandığı durumda dahi yüksek bir kapatıcılık sağlıyor. Nefes aldıran özel formülüyle cildi kısa sürede rengi eşitlenmiş, mat ve taze bir görünüme kavuşturuyor. Peki, Super Stay Active Wear 30H Fondöten nasıl sürülmeli? Bir fırça veya sünger yardımıyla ya da parmak uçlarınızla kolayca cilt üzerinde dağıtabilirsiniz.

Bir taşla iki kuş: Hem makyaj hem cilt bakımı!

Cildinize tüm gün pürüzsüz ve aydınlık bir görünüm veren fondötenin aynı zamanda bakım yapmasını da ister misiniz? Cevabınız evetse L'oreal Paris True Match Super Blendable tam size göre. Geniş bir renk skalasıyla sunulan True Match Super Blendable, içeriğindeki iyileştirici pigmentler sayesinde teninizle mükemmel bir uyum yakalayarak sizi doğal ve pürüzsüz bir cilt görünümüne kavuşturur. Kaygan ve hafif dokusu, tüm cilde nazikçe yayılarak renk eşitsizliklerinin önüne geçer. Üstün kapatıcı ve kalıcı etkisiyle vazgeçilmeziniz olacak olan True Match Super Blendable, içeriğindeki aloe vera özleri ve antioksidanlar sayesinde düzenli kullanımda doğal cilt tabakasının da görünümünü iyileştirir.

Akmıyor, dağılmıyor, üstelik vegan!

Kozmetik alışverişlerinizde tercihinizi vegan ürünlerden yana kullanıyorsanız sizi, NYX Professional Makeup'ın Can't Stop Won't Stop Full Coverage Foundation serisiyle hemen tanıştıralım. Hiçbir hayvansal türevli içerik barındırmayan bu fondöten serisi, geniş renk skalası ve 24 saate kadar kalıcı formülüyle de en iyi fondötenler arasında kendinden söz ettiriyor. Yüksek kapatıcılık özelliği sayesinde mat ve pürüzsüz bir ten makyajını da mümkün kılıyor. Gece ya da gündüz, hayatın her anında kullanabileceğiniz bu fondöten serisinde siz de cildinize en uygun tonu bulabilir ve profesyonel makyaj deneyimini her an yaşayabilirsiniz.

Cildinizde fondöten olduğunu siz bile unutabilirsiniz!

"Hangi fondöten bana uygun?" diye sorarak çıktığımız yolda en keyifli duraklarımızdan biri de Rimmel London'ın Match Perfection Fondöten serisi. Hafif ve pürüzsüz yapısıyla cildi aydınlatıp eşitleyen bu fondöten, cildinizle bütünleşerek doğal ve taze bir cilt görüntüsü oluşturuyor. Işığı emen renk pigmentleri, ciltteki tüm kusurları örterek size gece ışıklarının altında bile mükemmel görünmenin anahtarını sunuyor. Likit formu sayesinde cilt üzerinde kolayca dağılan ve gözeneklerin görünümünü azaltan Match Perfection Fondöten'i basit bir makyaj fırçası ya da süngeriyle kısa sürede uygulayabilirsiniz.

Cilt tipini tanıyıp uyum sağlayan akıllı fondöten: Shiseido Synchro Skin Lasting

Şaka gibi ama değil. Tüm cilt tipleriyle uyumlu olan bu fondöten, sürüldüğü andan itibaren cilt tipini tanımlıyor ve cilde adaptasyon sağlamaya başlıyor. Gün içinde tazelenmeye uygun, pudralı, yumuşacık dokusu; parlama, renk değişimi, kırışıklıklara dolma gibi tüm olumsuzlukları engelleyerek cilde kusursuz ve sağlıklı bir görünüm kazandırıyor. SPF 20 özelliği ile cildi gün ışığının zararlı etkilerinden de koruyor. Peki, Shiseido Synchro Skin Lasting Fondöten nasıl sürülür? Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayarak ve ürünü cilde parmak uçlarınızla uygulayarak en iyi sonucu alabilirsiniz.

