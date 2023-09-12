Çılgın Dondurmacı'ya rakip çıktı! Yasin Yassıçayır, danslarıyla ilgi çekiyor: Karadeniz’in çılgın mısırcısı!

Tursitlerle yaptığı danslarla sosyal medya fenomeni haline dönüşen Antalya'nın 'Çılgın Dondurmacısı'na Karadeniz'den rakip çıktı. Karabük'te Soğuksu mevkiinde 10 yıl önce mısır satışına başlayan 24 yaşındaki Yasin Yassıçayır, müşterileriyle girdiği diyalog ve dansları sosyal medyada binlerce kez beğeni topladı.

"KAREDENİZ'İN ÇILGIN MISIRCISI"

Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören Yassıçayır, ‘Karadeniz’in çılgın mısırcısı’ olarak tanınıyor. Yassıçayı, bu yıl satışları artırmak için sosyal medya hesabı açtığını ve müşterilerini eğlendirmek için çeşitli dans figürleri sergilemeye başladığını söyledi.

"VİDEOLAR BİNLERCE KEZ BEĞENİ TAKİPÇİYE ULAŞTI"

Danslarla müşterilerinin dikkatini çekmeye başardığını belirten Yassıçayır, videoları sosyal medya hesabında paylaştığını ifade ederek, “Orada attığım videolar binlerce kez beğeni takipçiye ulaştı. Vatandaşlar nasıl Antalya'daki Mehmet Dinç'i ‘Çılgın Dondurmacı’ olarak tanıyorlar beni de ‘Karadeniz’in çılgın mısırcısı’ olarak tanıyorlar” dedi.

"HEM FOTOĞRAF ÇEKTİRİYORUZ HEM DE DANSLAR EDİYORUZ"

Sosyal medyada çok fazla etkileşim aldığını aktaran Yassıçayır, “Bu güzergahı kullanan müşterilerimiz hem beni ziyaret ediyor hem fotoğraf çektiriyoruz hem de danslar ediyoruz. Sosyal medyayı kullanarak hem satışımı hem de tanınırlığımı artırdım” diye konuştu.

‘BU MISIR KONUŞUYOR, RESMEN YE BENİ DİYOR’

Yassıçayır, mısır satışı sırasında müşterilerinin dikkatini çektiği ‘Bu mısır konuşuyor, resmen ye beni diyor’ sözü için de patent başvurusunda bulunduğunu ifade etti.

(İHA)



