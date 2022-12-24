Çılgın Sayısal Loto çekilişi ne zaman yapılacak, sonuçları açıklandı mı? 24 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişi bilet ve sonuç sorgulama

Çılgın Sayısal Loto çekilişi ile ilgili araştırmalar akşam saatlerine doğru hızlandı. Binlerce insan oynadığı kuponlara ödül vurup vurmayacağını büyük bir merak ve heyecanla bekliyor. Uzun zamandır 6 bilenin çıkmadığı çekilişte bu akşam sonuç değişecek mi yoksa Çılgın Sayısal Loto bu akşam da mı devredecek? İşte Çılgın Sayısal Loto çekilişi ile ilgili detaylar...

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam 21.30'da Milli Piyango İdaresi'nin web sitesinden canlo yayınlanacak.

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ÇEKİLİŞ KURALLARI

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanılabilir. Çılgın Sayısal Loto’da bir de isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmakta. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmeniz gerekiyor. Süper Star’ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto’yu da oynamak mecburi.

Çılgın Sayısal oynamak için, web sitesinden veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilir ya da bayilerden oynayabilirsiniz. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsiniz. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir. Bilinen rakama göre ikramiye tutarı artar veya azalır.

