HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ÇILGIN SAYISAL LOTO ne zaman çekiliyor? Çılgın Sayısal Loto en çok çıkan sayılar neler? MPİ bilet sorgulama

ÇILGIN SAYISAL LOTO ne zaman çekiliyor? Çılgın Sayısal Loto en çok çıkan sayılar neler? MPİ bilet sorgulama

10.06.2023 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla takip ediliyor. 10 Haziran 2023 Cumartesi akşamı Milli Piyango'da Çılgın Sayısal Loto çekilişi gerçekleştirilecek. Haftanın son çekilişiyle ekrana gelecek ve kapanış yapacak olan Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak takip edilebilecek. Peki, ÇILGIN SAYISAL LOTO ne zaman çekiliyor? Çılgın Sayısal Loto en çok çıkan sayılar neler? MPİ bilet sorgulama

ÇILGIN SAYISAL LOTO ne zaman çekiliyor? Çılgın Sayısal Loto en çok çıkan sayılar neler? MPİ bilet sorgulama

Çılgın Sayısal Loto çekilişine katılarak şansını denemek isteyenler merakla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Çılgın Sayısal Loto çekilişi haftanın üç günü olmak üzere pazartesi, çarşamba ve cumartesi akşamları gerçekleştiriliyor. Çılgın Sayısal Loto 10 Haziran Cumartesi çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Çılgın Sayısal Loto, haftanın son çekilişi ile 10 Haziran Cumartesi akşamı saat 21:30'da çekilecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

çekiliş topları

7 HAZİRAN ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 7 HAZİRAN 2023 bilet sorgulama! ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 7 HAZİRAN 2023 bilet sorgulama!

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

  • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.
  • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
12 işçi hastanelik oldu! Öğle yemeğinden sonra...12 işçi hastanelik oldu! Öğle yemeğinden sonra...
Cumhuriyet tarihinin en büyüğü: Tam 1 milyar dolar...Cumhuriyet tarihinin en büyüğü: Tam 1 milyar dolar...
İYİ Parti'den 'İstanbul' çıkışı! Açık açık söyledi... "Başka aday çıkmaz"İYİ Parti'den 'İstanbul' çıkışı! Açık açık söyledi... "Başka aday çıkmaz"
Anahtar Kelimeler:
çılgın sayısal loto sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Dolar yükseldi, birer birer iptal ettiler

Dolar yükseldi, birer birer iptal ettiler

'Türk gelin, yabancı damat' iddialarına yalanlama!

'Türk gelin, yabancı damat' iddialarına yalanlama!

Eski Bakan Suat Kılıç, AK Parti'den istifa etti! İşte yeni partisi

Eski Bakan Suat Kılıç, AK Parti'den istifa etti! İşte yeni partisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması

MKE'nin fabrikasında patlama! 5 kişi hayatını kaybetti, kahreden sözler: 'Ben ölseydim de sen ölmeseydin'

MKE'nin fabrikasında patlama! 5 kişi hayatını kaybetti, kahreden sözler: 'Ben ölseydim de sen ölmeseydin'

Sosyal medya Uğur Dündar'ın Kılıçdaroğlu'na sorduğu 'istifa' sorusunu konuşuyor! 'Kimsesiz çocuklar gibi yalnız bıraktınız'

Sosyal medya Uğur Dündar'ın Kılıçdaroğlu'na sorduğu 'istifa' sorusunu konuşuyor! 'Kimsesiz çocuklar gibi yalnız bıraktınız'

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cinsel organına taktığı yüzük yüzünden hastanelik oldu

Cinsel organına taktığı yüzük yüzünden hastanelik oldu

Ayaklarınızın hak ettiği rahatlık Camper'da! O model şimdi indirimde

Ayaklarınızın hak ettiği rahatlık Camper'da! O model şimdi indirimde

Bebeğini aldırmak istemedi! Sevgilisi tarafından vahşice katledildi

Bebeğini aldırmak istemedi! Sevgilisi tarafından vahşice katledildi

Mucizenin fotoğrafı! Uçak kazasından 40 gün sonra böyle bulundular

Mucizenin fotoğrafı! Uçak kazasından 40 gün sonra böyle bulundular

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Levi's tişörtteki indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.