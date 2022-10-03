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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 3 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

03.10.2022 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto sonuçları, haftanın belirli günlerinde yapılan çekilişin ardından yayınlanıyor. Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabiliyor. 3 Ekim Pazartesi günüyle haftanın ilk çekilişi için heyecan başladı. 21:30'da yapılan çekilişin ardından Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Peki, 3 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne oldu? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 3 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı, 3 Ekim itibari ile yoğun ilgi görüyor. Çılgın Sayısal Loto sonuçları haftanın üç günü yapılan çekilişlerin ardından duyuruluyor. 3 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Aşağıdaki link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

çılgın sayısal loto

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da yapıldı. Çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com üzerinden sorgulanabilecek.

Kazanan numaralar ise şu şekilde:
21-25-35-65-78-90-32-74

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir.
Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

BİLET SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranızı seçebilir isterseniz Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonu hızlıca oluşturabilirsiniz.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansınızı daha da arttırabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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