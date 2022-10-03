Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 3 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı, 3 Ekim itibari ile yoğun ilgi görüyor. Çılgın Sayısal Loto sonuçları haftanın üç günü yapılan çekilişlerin ardından duyuruluyor. 3 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Aşağıdaki link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da yapıldı. Çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com üzerinden sorgulanabilecek.

Kazanan numaralar ise şu şekilde:

21-25-35-65-78-90-32-74

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir.

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

BİLET SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranızı seçebilir isterseniz Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonu hızlıca oluşturabilirsiniz.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansınızı daha da arttırabilirsiniz.

