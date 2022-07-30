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ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 30 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları nasıl sorgulanır? Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı!

30.07.2022 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftada 3 gün çekilişi yapılan popüler şans oyunu Çılgın Sayısal Loto'nun 30 Temmuz çekilişinde kazandıran numaralar çekilişin ardından merak konusu oldu. Öte yandan birçok vatandaş internette "30 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. İşte 30 Temmuz 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 30 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları nasıl sorgulanır? Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı!

30 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Çok sayıda vatandaş "30 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

20 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 30 Temmuz Cumartesi (bugün) saat 21.30'da gerçekleştirildi.

Çılgın Sayısal Loto çekişi Milli Piyango TV’den canlı olarak yayınlandı.

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Çılgın Sayısal Loto'nun 30 Temmuz Cumartesi günkü çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu.

İşte Çılgın Sayısal Loto'nun 30 Temmuz Cumartesi günkü çekilişinde kazandıran numaralar:

16 18 43 53 58 78 + 46 (Joker)

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MERAK EDENLER İÇİN:

27 TEMMUZ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

27 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları:

3-4-19-84-85-87-11-68

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NELER?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

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