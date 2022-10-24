Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 24 Ekim Pazartesi 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Şans oyunu severler tarafından 24 Ekim Pazartesi günü yapılacak olan Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bugün gerçekleşecek. Peki 24 Ekim Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 24 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve detaylar...

24 EKİM PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI!

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan 24 Ekim Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Haftanın ilk çekilişi bugün saat 21:30'da yapılacak. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.

24 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları detaylarına aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

