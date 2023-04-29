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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır? 29 Nisan bilet ve çekiliş ekranı

29.04.2023 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. 29 Nisan 2023 Cumartesi akşamı Milli Piyango'da Çılgın Sayısal Loto çekilişi gerçekleşecek. Haftanın ikinci çekilişiyle Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte Milli Piyango ile 29 Nisan 2023 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır? 29 Nisan bilet ve çekiliş ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla beklendi. Çılgın Sayısal Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 29 Nisan Cumartesi akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Haftanın son Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş MP canlı tv ve Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

29 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO CANLI İZLE İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

  • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.
  • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

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Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

26 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 26 NİSAN 2023 AÇIKLANDI! ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 26 NİSAN 2023 AÇIKLANDI!

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