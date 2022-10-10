Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? 10 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Şans oyununu oynayanlar her hafta heyecanla çekiliş saatini bekliyorlar. 10 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden biletinizi sorgulayabilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam açıklanacak. Çekiliş saat 21:30'da gerçekleştirilecek. Çekilişin ardından biletinizi aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ



KURALLAR NELERDİR?

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

