Çili olan kadınlar risk altında, obez kadınlarda daha az görülüyor! Endometriozis hakkında bilmeniz gerekenler

Her yıl ülkemizde yaklaşık 2 milyon kadını etkileyen endometriozis hastalığının belirlenebilmesi için düzenli jinekolojik muayene olunması çok önemlidir. Memorial Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Doç. Dr. Hasan Onur Topçu, endometriozis hastalığı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

ŞİDDETLİ ADET AĞRILARINIZ ENDOMETRİOZİS HABERCİSİ OLABİLİR

Kişide bazen hiçbir şikayet görülmezken; karın alt bölge ağrısı, ilişki sırasında ağrı ya da adet kanamasının çok olması ile belirti verebilir. Her yıl ülkemizde yaklaşık 2 milyon kadını etkileyen endometriozis hastalığının belirlenebilmesi için düzenli jinekolojik muayene olunması çok önemlidir. Memorial Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Doç. Dr. Hasan Onur Topçu, endometriozis hastalığı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

ADET AĞRISI OLAN KADINLARIN YÜZDE 50'SİNDE GÖRÜLÜYOR

Endometriozis, normalde rahmin en iç kısmını oluşturan endometrium tabakasının rahim dışında bulunmasıdır. Bu hastalık genellikle karnın alt bölgelerinde görülmektedir. Ancak vücudun her yerinde de görülme olasılığı bulunmaktadır. Tanı için en güvenilir yöntem cerrahi ve dokunun mikroskobik olarak değerlendirmesi olduğu için maalesef hastalığın gerçek yaygınlığı bilinmemektedir. Üreme çağındaki kadınların yaklaşık yüzde 10’unda görüldüğü tahmin edilen endometriozis; isteğe bağlı olarak ameliyatla tüplerini bağlatan kadınlarda yüzde 3-10, üreme çağında alt karın ağrısı olan kadınlarda yüzde 12-32, kısırlık problemi olan kadınlarda yüzde 20-40, kronik alt karın bölge ağrısı veya adet ağrısı olan kadınlarda ise yüzde 50 oranında görülmektedir.