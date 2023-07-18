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Cilo Dağı'nda çöken buzul sonu oldu! Günlerdir aranan Hakime Koç bulundu, Adalet Bakanlığı çalışanı çıktı

18.07.2023 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'deki Cilo Dağı'nda üstünde yürüdükleri buzulun kırılmasıyla çukura düşen 4 kişilik gruptan ikisinin yaralı kurtarılmasının ardından bugün acı bir haber geldi. 2 gündür devam eden arama çalışmalarında bugün Hakime Koç'un cansız bedenine ulaşıldı. Koç'un Adalet Bakanlığı'nda memur olarak çalıştığı öğrenildi.

Cilo Dağı'nda çöken buzul sonu oldu! Günlerdir aranan Hakime Koç bulundu, Adalet Bakanlığı çalışanı çıktı

Öğretmen Mehmet Aydın ve bakanlıkta memur olan Hakime Koç için arama çalışmaları için İstanbul, Sakarya ve Bursa'dan da mağara, dağcı ve buzul tırmanışçı ekipleri geldi. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakime Koç'un cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

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BUZULLARDA YÜRÜRLERKEN BİR ANDA ÇÖKMÜŞTÜ

Kent merkezi ile Yüksekova ilçesi arasında kalan bölgedeki buzullarda zaman geçirirken şelaleye yakın bir noktada meydana gelen çökme nedeniyle kaybolan Şırnaklı coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın ile Adalet Bakanlığında memur olarak çalışan Hakime Koç'un aranmasına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

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Çalışmalara İstanbul, Sakarya ve Bursa'dan gelen mağara, dağcı ve buzul tırmanışçı ekipleri de katıldı.

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HAKİME KOÇ'UN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AA muhabirine, bugün yürütülen çalışmalarda mağara tırmanışçılarının desteğiyle Hakime Koç'un cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

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Çalışmaların 42 kişiden oluşan uzman ekiplerle sürdürüldüğünü bildiren Akbıyık, "İstanbul, Sakarya ve Bursa'dan ekipler sabah itibarıyla çalışmalara katıldı. Hakkari, Van ve Erzurum'dan AFAD ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ekipleri de var. Kadın vatandaşımıza ulaştık. İnşallah diğer kişiye de en kısa sürede ulaşacağız." dedi.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Cilo Dağı buzul

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