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Cilt bakım maskesi büyük tepki topladı: "Bencil ve delisin!"

25.12.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cilt bakımı özellikle kadınlar için büyük önem taşıyor. Daha sıkı ve parlak bir cilde sahip olmak, cilt kusurlarını gidermek için çeşitli bakım ürünleri uygulanıyor ve maskeler yapılıyor. İlginç cilt bakım maskelerin etkileri merak uyandırabiliyor. Instagram'da yaptığı cilt maskesini kullanan kadın kullandığı malzeme nedeniyle tepkilerin hedefi oldu.

Cilt bakım maskesi büyük tepki topladı: "Bencil ve delisin!"

Si-Si Hoffman isimli bir sosyal medya kullanıcısı internet üzerinden çeşitli bakım önerilerinde bulunuyor. Son olarak kullandığı yaşlılık karşıtı maskeyi paylaşan genç anneye sosyal medyadan övgü ve tepki yağdı. Yaptığı maskeyi 'sıvı altın' olarak tanımlayan Si-Si'ye deli olduğu söylendi

"BÜYÜLÜ BİR ŞEKİLDE İLTİHABI ÖNLÜYOR"

Hoffman, gençlik iksiri olarak gördüğü maskeyi doğumdan sonra uyguladığını açıkladı. Cildine kolostrum sürdüğünü paylaşan Si-Si bu maskeyi nasıl kullandığını teker teker anlattı. Hoffman, gönderiye "Tüm anne adaylarının ve annelerin dikkatine... buna sıvı altın denmesinin bir nedeni var" yazdı. Hoffman, "Büyülü bir şekilde iltihap önleyici" olması da dahil olmak üzere, yüz maskesinin tüm avantajlarını listeledi.

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HORMONAL DENGESİZLİĞE YARDIMCI OLABİLİR

"Sorunlu bakterilerle savaşacak normal sağlıklı cilt bakterilerinin üretimini teşvik ediyor" diye yazdı. "Cilde uygulandığında herhangi bir hormonal dengesizliğe topikal olarak yardımcı olabilir" diye ekledi. Hoffman, "Doğal olarak cildin yenilenmesini sağlayan büyüme faktörlerini içerir." dedi.

"BEBEĞİN İHTİYAÇLARI ÇOK DAHA ÖNEMLİ"

Ancak izleyiciler bu konuda Hoffman'la aynı fikirde değildi. Bir kişi şu yorumu yaptı: "Bebeğinize kolostrumu vermemeniz için bencilce... Çok boşuna." Bir başkası, "Bebeğinizin ona sahip olması bencil güzellik ihtiyaçlarından çok daha önemli" dedi.

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"ANNE SÜTÜMÜ HER GÜN CİLDİMDE KULLANACAĞIM"

Kolostrum, popüler bir cilt bakım maddesidir. Ünlüler ve cilt bakımı uzmanları, ışıltılı kalmak için bu doğal tüyoyu kullanıyor. Fitness fenomeni ve girişimci Tammy Hembrow, Haziran ayında kızı Posy'yi doğurduktan kısa bir süre sonra cildinde kolostrum kullandı. Hembrow maske hakkında övgüler yağdırdı. "Aman Tanrım, cildim yıkandıktan sonra o kadar pürüzsüzdü ki, yemin ederim anne sütümü her gün cildimde kullanacağım" dedi.

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KOLOSTRUM NEDİR?

Doğumdan hemen sonra salgılanmaya başlayan anne sütüne kolostrum denir. Halk arasında ağız sütü olarak da bilinen kolostrum annenin salgıladığı ilk süttür. Bu süt, bebeğin büyüme ve gelişmesini destekleyen zengin bir içeriğe sahiptir.

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