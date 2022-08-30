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Cilt bakım uzmanı paylaştı: Kırışıklıkları önlemek için 3 basit yöntem

30.08.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zaman geçtikçe hem sağlıkta hem de ciltte değişiklikler görülebiliyor. Yaşlılığın etkileri arasında bulunan kırışıklıkları önlemek için çok çeşitli bakım ürünleri bulunuyor. Oldukça pahalı olan bu bakım ürünleri yerine evde uygulayacağınız basit yöntemler ile de kırışıklıkları önlemeniz mümkün.

Cilt bakım uzmanı paylaştı: Kırışıklıkları önlemek için 3 basit yöntem

Yaşlandıkça azalan kolajen üretimi cildin esnekliğini kaybetmesine ve kırışmasına neden oluyor. Ciltte meydana gelen kırışıklıklar özellikle kadınlar tarafından oldukça can sıkıcı olabiliyor. Sigara kullanan, güneş kremini ihmal eden ve sağlıksız beslenen kişilerin cildi daha kolay kırışıyor. Cilt kırışıklıklarını önlemek için çok yüksek fiyatlara satılan bakım ürünleri genellikle bir işe yaramıyor. Cilt bakım uzmanı Vicky Derosa, Tiktok hesabından kırışıklıkları önlemeniz için yapmanız gereken üç basit cilt bakım hilesini paylaştı.

HAFTADA EN AZ BİRKAÇ KEZ YAPIYOR

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Güzellik uzmanı, "Artık herkes vücutları için sıcağı ve soğuğu kullanıyor" dedi. "İnsanların önce saunaya sonra soğuk duşa girdiğini duyuyorsunuz Neden bunu yüzümüze yapmıyoruz?" diye sordu. "Bu yıllardır, haftada en az birkaç kez yaptığım bir şey" dedi.

GÖZENEKLERİNİZİN AÇILMASINI SAĞLAYIN

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Önüne büyük bir tencere kaynar su alan Derosa, kafasına havlu örterek bu buharın cildine işlemesine ve gözeneklerini açmasına izin verdi. Ardından cildinde buz küpü dolandıran Vicky genişlemiş gözeneklerinin sıkılaşmasını sağladı. Derosa, sıcağı ve soğuğu birleştirerek "Gözeneklerinizi açabilir, cildinizi sıkılaştırabilir ve iltihabı azaltabilirsiniz" dedi. Ayrıca cildinizi en sevdiğiniz ürünlere hazırlamanın harika bir yoludur. Yüzünüzü buğulayıp buzladıktan sonra cildinize yağ veya nemlendirici sürün.

Dikkat: Bu uygulamayı yapmadan önce tencereyi ocak üstünden alarak altına kaydırmaz ped veya nihale koyarak sabit bir yere yerleştirin ve kaynar suya aşırı yaklaşmayın.

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