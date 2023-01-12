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Cilt bakım uzmanının paylaştığı akıl almaz yöntem: Kırışıklıkları tamamen geçiriyor! "Her gece yatmadan..."

12.01.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok'ta çok çeşitli güzellik hileleri paylaşılıyor. Cilt bakımında kullanılan bazı yöntemler oldukça dikkat çekici olabiliyor. Bilinçsiz yapılan cilt bakımı uygulamaları cildi mahvedebiliyor. TikTok'ta kırışıklık karşıtı bakım yöntemini paylaşan bir cilt bakım uzmanı sosyal medya kullanıcılarını oldukça şaşırttı.

Cilt bakım uzmanının paylaştığı akıl almaz yöntem: Kırışıklıkları tamamen geçiriyor! "Her gece yatmadan..."

Yaşımız ilerledikçe yüzümüzde kırışıklıklar belirmeye başlıyor. Ciltteki kırışıklıkları gidermek için çeşitli kremler, serumlar ve losyonlar kullanılıyor. Daha etkili sonuç almak isteyenler botoks uygulamaları yaptırıyor. Ancak TikTok'ta kırışıklık karşıtı güzellik hilesini paylaşan bir cilt bakım uzmanı diğer uygulamalara gerek olmadığını gösterdi.

DÜZENLİ OLARAK HER GECE YAPIYOR

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Cilt bakım uzmanı Taylor, TikTok takipçileriyle güzellik ipuçlarını paylaşıyor. Yeni paylaştığı bir videoda kırışıklıkları gidermek ve önlemek için yüzünü bantladığını gösterdi. “Yüzümde bu bandın olmasının sebebini şimdi size göstereceğim. Her gece yüzümü bantlıyorum. Bu yöntemin doğruluğu kanıtlanmış değil. Ben sadece TikTok'ta gördüklerime ve insanların elde ettikleri sonuçlara devam ediyorum."

HERKESTE İŞE YARAMAYABİLİR

"Ve aslında onu seviyorum. Benim için işe yaradığını hissediyorum ama herkes için işe yaramayabilir. Yani bunun gerçek olduğunu söylemiyorum, insanların 'Aman Tanrım, bant yüzünüze yardımcı olamaz' dediğini biliyorum. "Ama bunu sadece yapıyorum çünkü biliyor musun? Yapması ucuz ve bugünlerde her şeyi denemeye değer.

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BANT BARİYER GÖREVİ GÖRÜYOR

“Yüzümü bantlamamın nedeni, geceleri siz uyurken, yastığınıza uzanırken yüzünüzde bu kompresyon izleri oluyor. Yani burada böyle uzanıyorsam ve yanağımı itiyorsam, normalde burada burun kıvrımlarımda iki çizgi olur, bu yüzden sabah uyandığımda ilk iş olarak oldukça kalın iki çizgi görürüm. Bant orada, neredeyse küçük bir bariyer görevi görüyor ve cildin kırışmasını engelliyor.

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