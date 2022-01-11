Cilt bakımında ön plana çıkan yardımcıları tanıma rehberi: Dermaroller, Gua Sha taşı ve jade roller nedir, ne işe yarar?

Işıl ışıl, pürüzsüz ve lekesiz bir cilt görünümü herkesin hayali. Eğer siz de kusursuz görünen bir cilde sahip olmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Son dönemlerde cilt bakımı söz konusu olduğunda adını sıkça duyduğumuz dermaroller, jade roller ve Gua Sha taşını sizler için araştırdık. Bu ürünlerin nasıl ve ne sıklıkla kullanılması gerektiğini merak ediyorsanız yazımızı inceleyerek tüm sorularınıza cevap bulabilirsiniz! Üstelik ürün önerilerimiz arasından ihtiyacınız olanları tek tıkla ve güvenle satın alabilirsiniz. Haydi, başlayalım!

Dermaroller nedir, ne işe yarar?

Dermaroller için ucunda ince, küçük ve çok sayıda iğnenin bulunduğu, silindir yapısıyla kolay uygulanan, küçük boyu ile rahatça taşınan bir ürün diyebiliriz. Dermise kadar uzanan hafif hasarlar oluşturarak cildin kendini yenilemesine yardım eden dermaroller; kan akışını hızlandırır, kolajen üretimini arttırır ve cildi gençleştirir. Üstelik lekeleri tedavi etmeye yardımcı olur, gözenekleri sıkılaştırır, çatlak ve selülit görünümünü azaltır. Peki, bu mucizevi ürün nasıl kullanılır? Dermaroller ile uygulama yapacağınız bölge üzerinden 5-8 defa geçebilirsiniz. Ancak bu sırada ürünü dik tutmaya ve çok bastırmamaya dikkat etmelisiniz. Ayrıca ürünü her kullanım öncesinde mutlaka dezenfektan ile temizlemelisiniz. Haftada bir ya da 15 günde bir kullanabileceğiniz üründen sonra nemlendirici ya da farklı bakım ürünlerini kullanabilirsiniz.

Gua Sha taşı hakkında bilmeniz gereken her şey!

Uzak Doğu'nun güzellik sırlarından biri olan Gua Sha taşı, yüz ve vücut masajı için günlük olarak kullanılabilen harika ürünlerden biri. Aventurin, yeşim taşı, pembe ve kristal kuvars gibi kristallerden üretilen masaj taşı ile kan dolaşımını hızlandırabilir, cildin su tutmasını önleyebilir, yüzdeki ince kırışıklık ve şişlikleri azaltabilirsiniz. Ayrıca lenf drenajı etkisi oluşturabilir, vücuttaki oksijen seviyesini arttırabilir ve yüzünüzü şekillendirebilirsiniz. Faydaları saymakla bitmeyen bu ürünün kullanımı ise oldukça kolay. Gua Sha taşını kullanmaya boyundan başlamalısınız. Sırayla çene, yüz ve alına doğru çıkabilirsiniz. Taşı uygularken kırışıklıkları açabilir, hafif baskı uygulayabilirsiniz. Ancak göz çevresi hassas olduğu için burada nazik hareketlerle masaj yapmalısınız. Her kullanım sonunda taşı su ve sabunla temizlemeyi ve kuru bir yerde saklamayı ihmal etmemelisiniz.

Sırada jade roller var!

Üzerinde genellikle yeşim taşı bulunan jade roller; kan akışını hızlandırmak, cilt sorunlarını gidermek, kırışıklık ve sivilce görünümünü engellemek, kısacası cilde pürüzsüz bir görünüm vermek için kullanılır. Göz altı torbalarını ve solgun görünümü de azaltan bu harika masaj aleti, aynı zamanda vücuttaki negatif elektriğin atılmasına da yardım eder. Ancak buradaki en önemli nokta, gerçek yeşim taşından yapılan bir jade roller kullanmak. Peki, gerçek jade roller nasıl anlaşılır? Bu sorunun cevabı çok kolay! Üzerine biraz limon sıkın ve renk değişimini gözlemleyin. Eğer rengi değişirse ürününüz sahte anlamına gelir. Jade roller kullanmadan önce cildinizi temizlemeniz ve nemlendirmeniz gerekir. Eğer serum gibi ürünler kullanıyorsanız bakım rutininizi tamamladıktan sonra jade roller ile masaj yapmaya başlayabilirsiniz. Boyun, dekolte bölgesi ve tüm yüze nazik masaj hareketleriyle uygulayabilirsiniz. Sabah akşam kullanabileceğiniz ürünü buzdolabında bekleterek etkisini arttırabilirsiniz.

Şimdi biraz da cilt bakım rutinlerinizi daha etkili hale getirecek ürünlerden bahsedelim:

1. Cildin onarılmasına yardım eden Dr.pen Dermaroller

Dr.pen Dermaroller, 540 titanyum iğneye sahip. Karında oluşan çatlakların giderilmesine yardımcı olan ürün, dekolte ve göğüs bölgesindeki kırışıklıkların azalmasına katkıda bulunur. İğneleri sayesinde güneş lekelerinin ve aknelerin giderilmesine destek olur. Geniş gözeneklerin açılmasını sağlayan dermaroller, göz altı morluklarının ve şişliklerin azalmasına imkan tanır. Sarkık bölgelerin toparlanması için gereken desteği sunan ürün, ergonomik sap tasarımı ile kolayca kullanılabilir. Sağlam yapısı ile size uzun süre eşlik eder.

Cildin kendini yenilemesini sağlayan Dr.pen Dermaroller hakkında bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayın.

2. Kırışıklıkların azalması için GEOMETRA Jade Roller

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Günlük bakımınızın vazgeçilmezi olmaya aday GEOMETRA Jade Roller, göz çevresine masaj yaptığınızda lenf drenajı sağlar. Yanaklarda ve göz altında toplanan ödemin atılmasına yardımcı olur. Sürdüğünüz kremleri vücudun hızlı şekilde emmesini sağlayarak kremin etkisi artırır. Ayrıca yüzünüzde oluşabilecek yağlı hissi yok eder. Cildi masaj yolu ile rahatlatan ürün, teni yumuşatırken kırışıklıkları azaltır. Günün yorgunluğunu atmanıza yardım edecek jade roller, kan akışını hızlandırarak akne oluşumunu da önler.

Negatif enerjiyi üzerinizden atmanızı sağlayacak GEOMETRA Jade Roller'ı sepete eklemek için buraya tıklayın.

3. Canlı ve sağlıklı bir cilt görünümü için Lefeindgdi Gua Sha Taşı

Lefeindgdi Gua Sha Taşı, doğal yeşim taşından elde edilir. 12 adımda cilalanan ürün, yuvarlak ve pürüzsüz yapısı ile cildin zarar görmesini engeller. Bütün vücutta kullanıma uygun olan Gua Sha taşı, kan dolaşımını artırarak cildin kendini yenilemesine yardım eder. Kas yorgunluğunu azaltan ürün, daha canlı ve enerjik hissetmenizi sağlar. Bakım için kullandığınız kremlerin hızlıca emilmesine imkan tanıyacak Gua Sha taşı, parlak bir cilde kavuşmanıza olanak tanır.

Elle parlatılan doğal Lefeindgdi Gua Sha Taşı'nı incelemek ve satın almak için sizi böyle alalım.

4. Gençleşmenizi sağlayacak Molyhood Dermaroller

540 adet 0,5 mm mikro iğneye sahip olan Molyhood Dermaroller, birden fazla bölgede kullanılabilir. Kırışıklıkların azalmasına yardımcı olan ürün, doğum sonrası çatlakların iyileşmesine de destek verir. Cildi gerginleştiren dermaroller, çene kısmındaki sarkıklıkların toplanmasını sağlar. Gözenekleri küçülten ürün, akne oluşumunu önler. Yüze daha canlı ve sağlıklı bir görüm kazandırır. Ürünün kullanımı bittikten sonra sterilize edilerek saklanması gerekir. Selülitler için de kullanılabilen dermaroller, paslanmaz çelik yapısı ile uzun süreli kullanım sunar.

Molyhood Dermaroller hakkında bilgi almak ve ürünü sipariş etmek için buraya tıklayınız.

5. Yüzünüze parıltı katacak Salutuya Jade Roller

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Pembe kuvars taşından üretilen Salutuya Jade Roller, cilalı yüzeyi sayesinde cildi rahatlatır. Büyük rulo kısmı; alın, yanak ve boyun için kullanılan ürünün küçük rulo kısmı ise göz çevresi ve burun için uygun. Cildinizde serin bir his uyandıracak jade roller, teninize masaj yaparak yüz kaslarınızın gevşemesini sağlar. Kan akışını hızlandıran ürün, ince çizgi ve kırışıklıkların azalmasına yardımcı olur. Gıcırdama yapmayan jade roller, kullanım sırasında sizi rahatsız etmez.

Yüzünüzün rahatlamasını sağlayacak Salutuya Jade Roller'ı detaylıca incelemek ve sepete atmak için buraya tıklayın.

6. Üzerinizdeki negatif enerji atmanızı sağlayacak İLTERUS Gua Sha Taşı

Bir diğer önerimiz olan İLTERUS Gua Sha Taşı, negatif enerjiyi üzerinizden atmanızı sağlar. Masaj yaparak kan dolaşımını hızlandıran ürün, siyah nokta ve akne oluşumunu engeller. Yüzdeki gerginliğin azalmasına yardımcı olan Gua Sha taşı, vücuttaki yorgunluğu atmanıza destek olarak daha canlı ve sağlıklı görünmenize olanak sunar. Göz altı torbalarının yok olmasına imkan tanıyan ürün, kendinizi daha iyi hissetmenize imkan tanır. 8 cm x 5 cm boyutundaki Gua Sha taşı, yeşim taşından elde edilir.

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