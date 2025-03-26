Cilt bakımında “Skin Cycling” trendi gündem oldu: Cildinizi yenilemenin yeni yolu olabilir mi?

Cilt bakımında kullanılan retinol, eksfoliasyon (peeling) ve nemlendirme gibi işlemler, yanlış yapıldığında cilt bariyerine zarar verebilir. Skin Cycling, cildi yıpratmadan etkili bir bakım sağlamak için ürünleri belirli bir sıralamayla kullanmayı öneren bir sistemdir.
1. Gece: Eksfoliasyon (Peeling) gecesi
2. Gece: Retinol gecesi
3. ve 4. Gece: Nemlendirme ve onarım gecesi
Bu döngü, cildin iyileşmesi için yeterli zaman tanırken, cilt bariyerini koruyarak uzun vadede daha sağlıklı ve canlı bir görünüm sağlar.
Bu adımda, cildin üzerindeki ölü hücreleri temizlemek için kimyasal peeling veya nazik bir eksfoliasyon ürünü kullanılır. Bu işlem, gözeneklerin temizlenmesine ve cildin yenilenmesine yardımcı olur.
Nasıl uygulanır?
İkinci gece, cildin yenilenmesini destekleyen retinol veya retinoid içeren bir ürün kullanılır. Retinol, ince çizgileri azaltmaya, cilt tonunu eşitlemeye ve kolajen üretimini desteklemeye yardımcı olur.
Nasıl uygulanır?
Bu iki gece, cilt bariyerini güçlendirmek ve cildi yatıştırmak için yoğun nemlendirme odaklıdır. Seramidler, hyaluronik asit ve niasinamid içeren ürünler bu aşamada tercih edilebilir.
Nasıl uygulanır?
Son yılların en popüler cilt bakım trendlerinden biri olan Skin Cycling, fazla ürüne maruz kalmadan daha sağlıklı ve dengeli bir cilt elde etmenin en pratik yollarından biri. Siz de cilt bakım rutininizi bu yönteme göre düzenleyerek daha canlı ve genç bir cilde kavuşabilirsiniz.
Peki, siz daha önce Skin Cycling yöntemini denediniz mi? Deneyimlerinizi bizimle paylaşın!
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