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Cilt no nedir, nasıl öğrenilir? Yeni kimliklerde cilt no nerede yazıyor?

05.04.2023 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanlarından yeni tipi çipli kimlik kartlarına geçme işlemleri Ocak 2017 tarihinde başlatılmıştır. Yeni tip çipi kimliklere geçmek için son tarih 31 Aralık 2023 olarak belirlenmiştir. Eski tip ve yeni tip kimlik kartlar arasında belirgin farklar görülmektedir. Bu farklardan biri de bazı bilgilerin yeni tip çipli kimlik kartlarında yer almamasıdır. Peki, yeni kimliklerde cilt no nerede yazıyor?

Cilt no nedir, nasıl öğrenilir? Yeni kimliklerde cilt no nerede yazıyor?

2017 Ocak ayından itibaren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yeni tip çipli kimlik kartlarına geçme işlemleri başlamıştır. İşlemlerin yapılması için yapılan resmi açıklamaya göre son tarih 31 Aralık 2023’tür. Bu tarihe kadar yeni kimlik geçişlerini ya da başvurularını yapmamış olan kişilere ceza uygulanacağı söylenmektedir. Eski tip kimlik kartları ile yeni tip kimlik kartları arasındaki en belirgin fark fiziksel görünümleridir. Renkleri ve şekilleri dışında bir fark da üzerinde bulunan bazı bilgilerdir.

Cilt no nedir?

Cilt no eski tip Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanlarının arka kısımlarında bulunan ve nüfus cüzdanı sahibi olan vatandaşın kayıtlı bulunduğu köyün ya da mahallenin yer aldığı ilçedeki aile sıra numarasıdır. Çoğu zaman seri numarası ile karıştırılmaktadır. Ancak seri numarası eski tip kimliklerde kimlik sahibinin fotoğrafın alt kısmında yer alır ve dokuz hanelidir. Harflerden ve rakamlardan oluşur. Cilt no ise eski tip kimliklerde arka kısımda yer almaktadır. Yeni tip kimliklerde ise cilt no bilgisi yazmaz.

Cilt no ne demek?

Eski tip Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanlarının arka yüzlerinde yer alan cilt no ibaresi cilt numarası anlamına gelmektedir. Bu bilgi güvenlik amacı ile yeni tip çipli kimlik kartlarında yazılı değildir. Yeni tip kimlik kartlarında bulunmayan cilt numarası aslında vatandaşlara verilen bir sıra numarasıdır. Vatandaşların bağlı oldukları köyün ya da mahallenin bulunduğu ilçede yer alan sıra numarası cilt numarası anlamına gelir.

Cilt no nasıl öğrenilir?

Yeni kimliklerde cilt no öğrenmek mümkün değildir. Çünkü yeni tip kimliklerde güvenlik amacı ile cilt no yazılmamaktadır. Vatandaşlar, cilt no öğrenmek istedikleri zaman cilt no sorgulamasını ilçe Nüfus Müdürlükleri aracılığı ile yapabilirler. İlçe nüfus müdürlüklerine giderek öğrenilebilen cilt no aynı zamanda internet üzerinden de öğrenilebilir.

Bu işlem için kişiler kimlik numaraları ve kişiye özel şifreleri ile e devlet hesaplarına girerek bu site ya da uygulama üzerinden Kimlik Bilgilerim menüsüne girmelidir. Açılan sayfadaki kısımdan cilt no sorgulaması yapılabilir. Bu işlem hem e devlet internet sitesi üzerinden hem de mobil cihazlara indirilebilen e devlet uygulaması aracılığı ile yapılabilmektedir.

Yeni kimliklerde cilt no nerede yazıyor?

2017 yılından itibaren değişim işlemleri başlayan yeni tip kimlik kartlarında bazı bilgiler yer almaz. Cilt no da eski tip kimliklerde yer alan ama yeni tip çipli kimlik kartlarında bulunmayan bir bilgidir. Bunun amacı kimlik sahibinin güvenliğini sağlamaktır. Yeni tip kimliklerde yer alan çip sayesinde gerekli devlet kurum ve kuruluşlarında kimlik sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait her türlü bilgiye ulaşılabilmektedir. Ancak eski kimliklerde yazılı olan bazı bilgiler yeni kimliklerde yazmamaktadır. Bu bilgilerden biri de medeni durumdur.

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