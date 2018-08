Cilt sorunlarına tıbbi yaklaşım! Peeling uygulamaları

Cildimiz güzelliğimizin aynası. Her daim ışıldamasını isteriz. Ancak bazen matlık, gözenekler, kaba ve pürüzlü yüzey, lekeler canımızı sıkar. Çare ararken kafamız karışır, ne yapacağımızı bilemeyiz. İşte bu durumda çeşitli peeling uygulamalarına başvurmak iyi bir fikir olabilir. Ancak kastettiğim, dıştan kullanılan, içinde küçük pütürler içeren mekanik peeling ürünleri değil tabi ki. Deriye nüfuz edip problemin olduğu tabakaya ulaşmamızı sağlayan, tedavi edici, aynı zamanda bakım sağlayan, dermatolog doktor tarafından uygulanan tıbbi peeling uygulamaları. Bu konuda öncelikle Dermatoloğunuzun görüşünü alın.

Ben hastamın cildini değerlendirdikten sonra matlık, gözenekler, yağlanma artışı, akne, akne izleri, ciltte kabalaşma, pürüzler, renk düzensizlikleri, lekeler için sıklıkla yüzeysel Peeling uygulamalarını tercih ediyorum. Alfa ve Beta hidroksi asitlerden oluşan bir peeling, hemen hemen her cilt tipine uygun, kısa sürede uygulanan ve kısa sürede sonuç alınan bir uygulama. Cildiniz temizlendikten sonra sürülen solüsyon bir süre bekletiliyor, sonra temizleniyor. Hafif bir yanma olması normal. Anında gözeneklerde sıkışma, parlaklık, pürüzsüzlük hissini farketmeniz mümkün. Üstelik hemen makyajınızı yapıp günlük hayatınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Birkaç gün sonra deride hafif bir kuruma ve pullanma olup dökülebilir. 2-3 günlük nem takviyesi yeterli olur. 2-3 hafta aralıklarla 2-6 seans uygulandığında lekeler, akne, izler, yağlılık, kabalık, rozase, ince kırışıklıklarda sonuç alınabilir. Beraberinde reçete edilen kremlerin sistemli kullanımı başarıyı arttırır. En önemli uyarımız, her zaman olduğu gibi, güneş koruyucunuzu kullanmayı ihmal etmemeniz. Bu tip bir yüzeysel peeling aylık cilt bakımı yerine de yapılabilr ve uzun vadede ciddi anlamda antiaging etki almanızı sağlar. Pek çok hastam pratik ve etkili olduğu için bu şekilde düzenli aylık bakıma devam ediyor ve ciltlerini her daim pırıl pırıl görüyoruz.